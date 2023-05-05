En hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, realme 10 serisinin ilk ürünü olan realme 10'u piyasaya sürdü. Sektörün güçlü oyuncusu realme’nin yeni serisinin ilk ürünü realme 10, MediaTek G99 ve 90Hz AMOLED ekran kombinasyonu ile tavizsiz bir performans sunuyor.

Segmente özel MediaTek G99 ve 90Hz AMOLED ekran kombinasyonu

realme 10’un öne çıkan ve segmentinde fark yaratan, en büyük avantajlarından biri hem 90Hz AMOLED ekran hem de MediaTek G99 ile kullanıcılara mükemmel bir deneyim sunması. 90Hz AMOLED ekran, sunduğu canlı renkler ve daha az leke bırakma özelliği ile yüksek bir görsel deneyim sağlıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran parlak gün ışığında net görüş için 1000nit olan en yüksek parlaklığa ulaşıyor.

Güçlü ve yetkin bir SoC sayesinde realme 10, geliştirilmiş güç performansı ile daha az gecikme ve sorunsuz sistem performansı sunuyor. CPU performansı %25, GPU performansı %78 oranında iyileştirilmiş olan yeni telefonda 6nm teknolojileri sayesinde genel güç tüketimi de %20 oranında azaltıldı. Telefonun 8+256GB varyantı altında test edilen AnTuTu skoru ise 400.084'e ulaşarak piyasadaki tüm G99 destekli akıllı telefonlar arasında en yükseği oldu.

Oyun deneyimin keyfini ulaşılabilir kılan realme 10, dengeli modda 40 fps'de PUBG oyununu destekliyor. Ayrıca PUBG oyunları için 9,41 saate kadar inanılmaz bir bekleme süresi sunarak sorunsuz ve gecikmesiz uzun oyun oturumları sağlıyor.

16GB'a kadar geniş dinamik RAM

realme 10, sorunsuz sistem deneyimini bir üst seviyeye taşımak için çekilen 64.000'den fazla fotoğraf için büyük depolama alanı sağlayabilen 8+256GB büyüklüğünde RAM ve ROM sunuyor. Kullanıcılar ayrıca bunu 1 TB'a kadar harici depolama ile genişletme imkanına da sahip. LPDDR4X ve UFS 2.2 ise daha hızlı uygulama başlatma, daha hızlı dosya okuma ve yazma hızı ve oyunlarda saniye başına daha istikrarlı bir kare hızı ile eMMC özellikli benzerlerinden daha iyi performans gösteriyor.

realme 10 8GB'a kadar sanal RAM sunarak RAM depolama alanını maksimum 16GB'a kadar genişletiyor ve kullanıcıların favori uygulamaları arasında sorunsuzca gezinebilmeleri için bekleme modunda 18 uygulamaya kadar izin veriyor.

Güçlü yonga seti ve depolama desteği sayesinde realme 10, bu standarttaki en yüksek akıcılık derecesi olan TÜV SÜD 36 Aylık akıcılık derecesi A ile sertifikalandırılan tek segment ürünü oldu. realme 10’in sorunsuz çalışmasını sağlamak için titiz bir yaşlandırma süreci, tekrarlanan uygulama başlatma ve dosya yükleme testleri gerçekleştirildi.

realme'nin en ince 7,95 mm gövdesinde 5000 mAh pil realme 10, tüm gün yeterli kullanım için 5.000mAh'lik devasa bir pil ve 28 dakikada pilin %0'dan %50'ye hızlı bir şekilde yeniden artırılması için 33W hızlı şarj sunuyor.

realme'nin en ince 7,95 mm gövdesinde 5000 mAh pil

realme 10, tüm gün yeterli kullanım için 5.000mAh'lik devasa bir pil ve 28 dakikada pilin %0'dan %50'ye hızlı bir şekilde yeniden artırılması için 33W hızlı şarj sunuyor. Daha da önemlisi, realme 10 böylesine kapsamlı bir bataryayı 7,95 mm'lik ince bir gövdeye sığdırarak bugüne kadar üretilen en ince realme telefon olma özelliğine de sahip. Dahası, telefon sadece 178g ağırlığında ve uzun oyun seanslarında bile rahat bir tutuş deneyimi sağlıyor.

Güç Stil ile Buluşuyor: Hafif Parçacık Tasarımı

realme telefonların vazgeçilmez bir unsuru olan stil, bu üründe ışık hızında hareket eden güçlü ve parlak parçacıklardan ilham alan hafif parçacık tasarımı ile kendini gösteriyor. Ürün, daha az parmak izi ile çarpıcı bir parlak yüzeye ve 3D doku elde etmek için 6 katmanlı zarif bir kaplamaya da sahip. Ürün ayrıca kullanıcıların tarzlarına uyması için Clash White ve Rush Black olmak üzere iki dinamik renk seçeneği de sunuyor.

50MP Renkli AI Kamera ve 16MP Selfie Kamerası

realme 10’in 50MP birincil kamera ayarı ve 16MP selfie kamerası sunan iyi bir kamerası da var. Telefonun segmentindeki en yüksek çözünürlüklerden birine sahip birinci kamerası yüksek görüntüleme kalitesi sunuyor. Ayrıca ProLight teknolojisi ile gelişmiş bir Gece Modu sağlayarak gürültüyü büyük ölçüde azaltıyor ve işlemci performansı sayesinde deklanşör hızı da %121 oranında iyileşiyor.

Yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ve gelişmiş gece çekimlerinin yanı sıra realme 10, kullanıcıların odak bölgelerini manuel olarak kontrol etmelerini ve serbestçe yakınlaştırıp uzaklaştırmalarını sağlayan 90'lar tarzı bir pop filtresi ve tepe ve yakınlaştırma özelliğine sahip Sokak Fotoğrafçılığı Modu 2.0'ı da sunuyor.

Kullanıcı Odaklı Özellikler

realme 10, 3,5 mm kulaklık girişi ve %200 UltraBoom hoparlör ile donatıldı. UltraBoom hoparlör, kullanıcıların % 200 ses seviyesinde yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Yazılım olarak realme 10, Android 12 tabanlı realme UI 3.0 ile geldi. Daha kullanıcı merkezli bir yazılım deneyimi sağlamak için realme, şık ve kullanışlı widget tasarımları için kullanıcıların fikirlerini almak üzere bir “UI widget ortak oluşturma planı” başlattı. Tüm kullanıcılar https://www. realme.com/global/ 2022realmecocreatewidget adresinden fikirlerini paylaşarak realme'nin bir sonraki yazılım güncellemesine katkıda bulunma şansına sahip olabiliyor.

realme 10, 8+128GB ve 8+256GB olmak üzere farklı depolama alanı seçeneğiyle sunuluyor.