Real Madrid'de bir dönem sona eriyor! İspanyol devi, golcü futbolcusu Karim Benzema ile yolların ayrılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

BU YAZ AYRILACAK

14 sezondan bu yana Real Madrid forması giyen Karim Benzema, bu yaz Real Madrid'den ayrılacak.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Real Madrid, salı günü başkan Florentino Perez'in de katılacağı basın toplantısıyla Benzema'ya veda edileceğini duyurdu.

AL ITTIHAD İLE ADI GEÇİYOR

Karim Benzema'nın adı Suudi Arabistan'dan Al Ittihad ile anılıyor.

2 YIL, 400 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibinin, Fransız golcüye 2 yıl için 400 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid'de 647 maça çıkan Fransız golcü, 353 gol, 165 asistlik performans sergiledi. Benzema, 14 yıllık Real Madrid kariyerinde 25 kupa kazandı.