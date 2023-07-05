Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Fenerbahçe Arda Güler'i neden satıyor? Real Madrid Arda Güler’i transfer etti mi? Fenerbahçe Arda Güler transferinden kaç para kazandı? Arda Güler'in Real Madrid’deki maaşı ne kadar oldu? Real Madrid'in yeni oyuncusu Arda Güler transferi ülkemizde merakla takip ediliyor.

Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro ödeyecek

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olacağına dair haberler yayıldı ve bu transfer Türk futbol tarihindeki en pahalı transfer olma potansiyeline sahip. 18 yaşındaki milli yıldız için Madrid kulübünün ödeyeceği rakam da nihayet belli oldu.

Real Madrid futbol kulübü, Türk futbolcu Arda Güler'i transfer etmek için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Bu transfer, hem Real Madrid'in kadrosunu güçlendirecek hem de Türk futbolunun uluslararası alanda tanınırlığını artıracak.

Arda Güler Real Madrid’e transfer oluyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç futbolcu Arda Güler'in takımda kalma durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Samandıra'da soruları yanıtladı ve Arda Güler'in yeni sezonda takım bünyesinde yer almayacağını belirtti.

Transfer gerçekleştikten sonra, Koç'un tüm Türkiye'ye detayları açıklama sorumluluğunu üstlendiği belirtildi. Bu açıklama ile transfer resmi olarak duyurulmuş oldu. İspanyol basınında dile getirilen rakamlar ve detaylar da, herkes tarafından merak edilmekte olan Arda Güler transferinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Arda Güler Rekor Bedelle Real Madrid’e transfer olacak

18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler'in Türk futbolunda en yüksek ücretli transfer olarak tahine geçecek. Önümüzdeki Perşembe günü, Real Madrid kulübünün sağlık kontrolleri için kapısından ilk adımını atması bekleniyor ve aynı gün resmi imzayı atması da bekleniyor. Bu önemli gelişmeyle birlikte Arda Güler'in geleceği parlak ve başarılı bir kariyerin habercisi olabilir.

Real Madrid'in bu transfer için serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'dan daha yüksek bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

Sızdırılan detaylara göre, Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i ikna etmek için daha yüksek bir ödeme yapması konusunda başarılı oldu. Rakam 20 milyon Euro'ya çıkarılırken ayrıca 10 milyon Euro'luk bonus anlaşması da ekletildi. Bu sayede hem Florentino Perez memnun edildi, hem de Arda Güler daha iyi bir teklif elde etti.

Son verilere göre, Fenerbahçe kulübünün kasasına yaklaşık 30 milyon Euro gireceği ve gelecek satışlardan da %20 pay alacağı kesinlikle belirtilmiştir.

Arda Güler Kimdir?

Arda Güler, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 25 Şubat 2005 tarihinde doğdu. Genç yaşta yeteneği fark edilen Arda, 2014 yılında sadece 9 yaşında iken Gençlerbirliği altyapısına katıldı. Başkent ekibiyle forma giyme fırsatı bulan genç solak, 2018 yılına kadar bu takımda başarılı performans sergiledi. Ancak, Şubat 2019'da ise Fenerbahçe'ye transfer olarak yeni bir döneme adım attı.

Arda Güler, Türk futbolunun yetenekli genç oyuncularından biridir. Kendisi en son Fenerbahçe takımında forma giymişti ve 18 yaşındadır.

Neden Real Madrid Arda Güler'i Transfer Etmeyi Planlıyor?

Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etme kararı, onun müthiş yetenekleri ve potansiyeli nedeniyle alınmıştır. Kulüp yönetimi, Arda'nın gelecekte büyük bir yıldız olabileceğine inanmakta ve onu takıma katmanın uzun vadeli faydalarını görmektedir.

Arda Güler, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12 gol, Elit Akademi Ligi U15'te ise 13 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak gerçek performansını Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda gösterdi ve büyük bir çıkış yakaladı.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynayan Arda'nın Real Madrid formasıyla tarihi başarılara imza atmasını bekliyoruz.

Arda Güler’in Bonservis Bedeli Ne Kadar Olacak?

Arda Güler'in bonservis bedelinin 20 milyon bonservis + 10 milyon bonus olarak toplamda 30 milyon Euro olacağı bildirildi.

Transfer Ne Zaman Gerçekleşecek?

Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etme süreci henüz tamamlanmamış olup, detaylar üzerinde görüşmeler devam etmektedir. Transferin ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Transferin 6 Temmuz Perşembe günü gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor.

Arda Güler Transferi Rekor Olacak

Eğer transfer gerçekleşirse, Arda Güler rekor bir bedelle Real Madrid'e katılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ