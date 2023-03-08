14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Pelin Öztekin’in babasıdır.

Galatasaray Lisesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Sanat hayatındaki ilk deneyimlerini Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy’un ‘Ortaoyuncular’ topluluğunda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı.

Tiyatro camiasında güldürü geleneğinin sembolü haline gelen ve nesilden nesle aktarılan ‘Kel Hasan Efendi’nin kavuğu’, 2016 yılında Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh’a devretti.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘2071’de Türkiye’ adlı müzikali sahnede oynadı.

Tiyatronun yanı sıra, birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Video paylaşım sitesi Youtube yayınlar yaptı.

Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

RASİM ÖZTEKİN DİZİLERİ

1988 – Eğrisiyle-Doğrusu

1987 – Biraz Düş, Biraz Gülüş

1983 – Köşe Dönücü

1991 – Varsayalım İsmail

1995 – Boş Gezen ve Kalfası

1996 – Başka İstanbul Yok

1998 – Kızım Osman

2000 – Paşa Baba Konağı

2001 – Yeni Hayat

2002 – Ev Hali

2005 – Dolunay

2005 – Hırsız Polis

2006 – Acemi Cadı (Seslendirme)

2006 – Pertev Bey’in Üç Kızı

2007 – Güzel Günler

2007 – Suç Dosyası

2008 – Eyvah Halam

2008 – Komedi Türk

2009-2011 – Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)

2012-2017 / 2019-2021 – Seksenler (Fehmi)

2014 – Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)

2017 – İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)

2017 – Klavye Delikanlıları

2018 – Görevimiz Komedi

2020 – Ev Yapımı

RASİM ÖZTEKİN FİLMLERİ

1986 – Bir Günlük Aşk

1987 – 72. Koğuş

1988 – Arabesk

1991 – Kurt Kanunu

1993 – Tersine Dünya

1994 – Türk Tutkusu

1995 – Bay E

2003 – GORA (Bob Marley Faruk)

2004 – Aktör Eskisi

2004 – Pardon (Muzaffer)

2004 – Şans Kapıyı Kırınca

2006 – Balıketi

2006 – Kapılara Dikkat

2007 – Kabadayı (Sürmeli)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2009 – Kanal-İ-Zasyon

2010 – Gelecekten Bir Gün (Canal)

2010 – Vay Arkadaş

2013 – Düğün Dernek (İsmail)

2014 – Mandıra Filozofu (Cavit)

2015 – Bak Hele Bak (Sunucu)

2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet (İsmail)

2017 – Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)

2019 – Dijital Esaret

2020 – Baba Parası

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1980-1985 – Şahları da Vururlar

1981-1983 – Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

1983-1984 – Anna’nın 7 Ana Günahı

1984-1985 – Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler

1985-1986 – Hayrola Karyola

1985-1986 – Eşek Arıları

1986-1987 – Muzır Müzikal

1986-1987 – İçinden Tramvay Geçen Şarkı

1986-1987 – İstanbul’u Satıyorum

1988-1989 – Don Juan ile Madonna

1989-1990 – Soyut Padişah

1990-1991 – Yorgun Matador

1991-1992 – Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

1992-1993 – Güle Güle Godot

1996-1997 – Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

1997-1998 – Haldun Taner Kabare

1998-1999 – Çok Tuhaf Soruşturma

1999-2000 – Parasız Yaşamak Pahalı

2000-2001 – Fişne Pahçesu

2001-2002 – Kökü Bitti Zıkkım Zulada

2001-2002 – Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu

2003-2004 – Biri Bizi Dikizliyor

2004-2005 – Uzun Donlu Kişot

2005-2006 – Kiralık Oyun

2008 – Boşgezen ve Kalfası

ROL ALDIĞI MÜZİKALLER

1986 – Muzır Müzikal

1994 – 2071’de Türkiye