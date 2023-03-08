14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Pelin Öztekin’in babasıdır.
Galatasaray Lisesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
Sanat hayatındaki ilk deneyimlerini Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy’un ‘Ortaoyuncular’ topluluğunda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı.
Tiyatro camiasında güldürü geleneğinin sembolü haline gelen ve nesilden nesle aktarılan ‘Kel Hasan Efendi’nin kavuğu’, 2016 yılında Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh’a devretti.
1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘2071’de Türkiye’ adlı müzikali sahnede oynadı.
Tiyatronun yanı sıra, birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Video paylaşım sitesi Youtube yayınlar yaptı.
Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
RASİM ÖZTEKİN DİZİLERİ
1988 – Eğrisiyle-Doğrusu
1987 – Biraz Düş, Biraz Gülüş
1983 – Köşe Dönücü
1991 – Varsayalım İsmail
1995 – Boş Gezen ve Kalfası
1996 – Başka İstanbul Yok
1998 – Kızım Osman
2000 – Paşa Baba Konağı
2001 – Yeni Hayat
2002 – Ev Hali
2005 – Dolunay
2005 – Hırsız Polis
2006 – Acemi Cadı (Seslendirme)
2006 – Pertev Bey’in Üç Kızı
2007 – Güzel Günler
2007 – Suç Dosyası
2008 – Eyvah Halam
2008 – Komedi Türk
2009-2011 – Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)
2012-2017 / 2019-2021 – Seksenler (Fehmi)
2014 – Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)
2017 – İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)
2017 – Klavye Delikanlıları
2018 – Görevimiz Komedi
2020 – Ev Yapımı
RASİM ÖZTEKİN FİLMLERİ
1986 – Bir Günlük Aşk
1987 – 72. Koğuş
1988 – Arabesk
1991 – Kurt Kanunu
1993 – Tersine Dünya
1994 – Türk Tutkusu
1995 – Bay E
2003 – GORA (Bob Marley Faruk)
2004 – Aktör Eskisi
2004 – Pardon (Muzaffer)
2004 – Şans Kapıyı Kırınca
2006 – Balıketi
2006 – Kapılara Dikkat
2007 – Kabadayı (Sürmeli)
2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
2009 – Kanal-İ-Zasyon
2010 – Gelecekten Bir Gün (Canal)
2010 – Vay Arkadaş
2013 – Düğün Dernek (İsmail)
2014 – Mandıra Filozofu (Cavit)
2015 – Bak Hele Bak (Sunucu)
2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet (İsmail)
2017 – Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)
2019 – Dijital Esaret
2020 – Baba Parası
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
1980-1985 – Şahları da Vururlar
1981-1983 – Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
1983-1984 – Anna’nın 7 Ana Günahı
1984-1985 – Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler
1985-1986 – Hayrola Karyola
1985-1986 – Eşek Arıları
1986-1987 – Muzır Müzikal
1986-1987 – İçinden Tramvay Geçen Şarkı
1986-1987 – İstanbul’u Satıyorum
1988-1989 – Don Juan ile Madonna
1989-1990 – Soyut Padişah
1990-1991 – Yorgun Matador
1991-1992 – Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
1992-1993 – Güle Güle Godot
1996-1997 – Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri
1997-1998 – Haldun Taner Kabare
1998-1999 – Çok Tuhaf Soruşturma
1999-2000 – Parasız Yaşamak Pahalı
2000-2001 – Fişne Pahçesu
2001-2002 – Kökü Bitti Zıkkım Zulada
2001-2002 – Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu
2003-2004 – Biri Bizi Dikizliyor
2004-2005 – Uzun Donlu Kişot
2005-2006 – Kiralık Oyun
2008 – Boşgezen ve Kalfası
ROL ALDIĞI MÜZİKALLER
1986 – Muzır Müzikal
1994 – 2071’de Türkiye