Güzelliği ve farklı tarzı ile Rap müzik dünyasında ilgi odağı olan Çağla Özdöker, yaptığı müzik tarzına farklılık katmak için DJ kabinine geçti ve başarısıyla aranan isimler arasına girdi. Arada değişim iyidir ifadesinde bulunun Çağla Özdöker “ Rap müziğe bırakmadım üretimlerim devam ediyor DJ performans benim için farklı ve keyif veren bir heyecan, haftanın 6 günü çalışıyorum, sonuçta yine müzik yapıyorum şaşıracak bir durum yok” dedi. Rap seslendirirken ve DJ kabinindeyken içindeki enerjiyi rahatlıkla attığını sözlerine eklerken keyif aldığım işleri yapıyorum vurgusunu yaptı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ