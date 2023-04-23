Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar'ın sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cabbar'ın yakınları kabul etti. Oyuncu Talat Bulut "Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm" dedi. Oyuncu Cezmi Baskın ise "Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim" diye konuştu.

Sahnelerin ilk 'Sakıncalı Piyadesi'ydi!

Aşk-ı Memnu dizisindeki “Süleyman Efendi” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar 78 yaşında hayatını kaybetti. Cabbar, Uğur Mumcu’nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördü. Sosyal medyada ölümünün ardından "Aşk-ı Memnu’ndaki rolüyle hafızalara kazınan" denilse de bu hafızasızlık haliydi. Çünkü o, AST'ın temel direklerindendi. Ama daha büyük bir kusurumuz vardı. Rana Solakyan Ermeni olduğunu gizleyerek yaşamak zorunda kaldı. Gerçek o ölünce ortaya çıktı." yorumları yapıldı. Bu konu sosyal medyada en çok konuşalan konular arasında yerini aldı. Binlerce kişi mesajlarında “Kusura bakma Rana Usta, bu ayıp hepimizin” derken bazıları da bu yorumlara tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Rana Cabbar'ın Ermeni olduğunu bir çok yurttaş gibi ben de bugün gömüldüğü mezarlık nedeniyle öğrendim. Asıl adı Rana Solakyan imiş. Hani kimliklerin açıklanması mevzuu gündemdeyken ülkede kimlik açıklamanın hiç de kolay olmadığını bilin diye yazıyorum.

- Rana Cabbar, büyük aktör.. Ermeni olduğu ancak O ölünce bilinmiş. İşte burası böyle bir yer….

- 70’ler de AST’da hayranlıkla izlerdik.Rana Cabbar olarak tanır ve bilirdik. Ölünce Rana Solakyan ve Ermeni olduğunu öğreniyoruz. Ama yaşarken kimin ne olduğunu bilememenin sorumlularını ve nedenlerini biliyor, onun için yüzleşilsin,diyoruz.

- Usta oyuncu Rana Cabbar, hayatını kaybetmiş. Kendisi, ‘Affedersin Ermeni’ imiş! Dünyadaki her ülke, her insan için, değil saklamak, etnik kimliğini bir zenginlik olarak yaşadığı bir yer olmalıdır!