Rana Cabbar (1945, İstanbul - 20 Nisan 2023, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) başlayan kariyerine, farklı tiyatrolarda da devam etti. Uzun süre AST bünyesinde çalıştı ve bu dönemde önemli tiyatro oyunlarında rol aldı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" adlı oyunun "sakıncalı" karakterini ilk oynayan aktördür.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra sinema oyunculuğu da yapan Cabbar, ünlü Türk yönetmenlerle çalışarak pek çok film ve dizide önemli roller üstlendi. Bunlar arasında Erden Kıral'ın "Hakkâri'de Bir Mevsim", Ömer Kavur'un "Adem İle Havva", Şerif Gören'in "72. Koğuş" ve Yavuz Turgul'un "Kabadayı" gibi yapımlar yer alır.

Cabbar'ın televizyon kariyerinde ise "Aşkı Memnu" dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri öne çıkar. Ayrıca "Beyaz Gelincik", "Yaprak Dökümü", "Hayat Devam Ediyor", "Kadın" ve "Hercai" gibi başarılı dizilerde de rol almıştır.

20 Nisan 2023'te İstanbul'da hayatını kaybeden Rana Cabbar, Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli ve değerli bir oyuncusu olarak anılacaktır.