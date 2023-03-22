İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayanlar, tarihi Filistin topraklarından ve dünyanın dört bir yanından ibadet için Mescid-i Aksa'ya gelecek Müslümanları ağırlamaya hazırlanıyor. Ramazan ayında ışıklarla süslenen tarihi kenti ziyaret edenler, Müslümanların evlerini ve dükkanlarını ışıklandırdığı, bir görsel şölenle karşılanıyor.

Hoparlörlerden çalınan ilahiler ve marşların birbirine karıştığı Mescid-i Aksa'nın çevresi ve özellikle her yaştan insan ve seyyar satıcının bulunduğu Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda adeta bir panayır yaşanıyor.

Bu festival havasına rağmen, özellikle Şam Kapısı yıllardır İsrail polisinin Filistinlilere orantısız güç kullandığı birçok olaya sahne oluyor.

Ramazan ayının ortasında Yahudiler için kutsal Hamursuz Bayramı'nın başlaması ve fanatik Yahudi yerleşimci grupların bu dönemde İsrail polisi denetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları endişeleri artırıyor. Filistin yönetimi ve uluslararası toplum, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya Yahudi yerleşimcilerin baskın düzenlenmesine karşı uyarı yapıyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı siyasetçi Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde polisten sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda oturduğu bu dönemde, Filistinlilerin endişeleri artırıyor.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada ramazan ayında Kudüs'e takviye birlikler gönderileceğini açıkladı. Polis, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin ise herhangi bir kısıtlama duyurmadı.

Güvenlik otoritelerinin "kentteki tansiyonu yükselteceği" uyarısına rağmen Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'te ramazan ayı boyunca Filistinlilere ait mülklerin, ruhsatsız gerekçesiyle, yıkımına devam edilmesi talimatı vermesi ve aşırı sağın iktidarda olduğu İsrail siyasetindeki gelişmeler, Kudüs'teki Filistinlileri daha da endişelendiriyor.

"İnşallah bu yıl barış içinde geçer"

Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinliler, ramazan ayına ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Kudüslü 81 yaşındaki Mahmud Ebu Gazale, "Umarız ki (ramazanda) sükunet hakim olur çünkü bu fazilet, teravih namazı, salavat ayı. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar Aksa'ya bunun için geliyor." dedi.

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli gençlere izin vermediğine işaret eden Gazale, "İnşallah bu yıl barış içinde geçer, bir provokasyon ve gerilimin tırmandığı durum olmaz. Özellikle Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskınları, Müslümanların ramazan ayında Aksa'da yerleşimcileri görmesi çok ağırına gidiyor." diye konuştu.

Gazale, ramazan ayının "sabır, kardeşlik ve merhamet ayı" olduğunu vurgulayarak, bu ayın "gerilimle anılmasını doğru bulmadığını herkesin Kudüs ve özellikle Aksa'nın hukuki, dini ve tarihi statüsüne uygun hareket etmesini" ümit ettiğini söyledi.

"İsrail'deki radikal gruplar provokasyonla gerilimi tırmandırabilir"

Asale Havis de ramazan ayının barış içinde geçmesini temenni ederek, "İnşallah, ibadet içinde dışarıdan herhangi bir huzursuzluğun dayatılmadığı bir ay olur." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te bir takım rahatsızlıklar verebileceğine ilişkin Filistinlilerin endişeli olduğunu aktaran Havis, uluslararası toplum, İsrail hükümetine baskı yapsa bile radikal grupların provokasyonlarının gerilimi tırmandırabileceğini belirtti.

Filistinli 18 yaşındaki Ali Tavil ise bu yıl ramazan ayına ilişkin daha karamsar bir tablo çizerek, "Geçen yıl ramazan ayı zor geçmişti. Hele ki bu yıl Nablus, Cenin'de şehitler varken, bu yılın da zor olacağını düşünüyorum. Kudüs'te Filistinli gençlerin büyük çoğunluğu bu yıl gözaltına alınacak." ifadelerini kullandı.

Ramazanda huzurun hakim olmasını istediğini ancak İsrail hükümetinin buna "niyeti olmadığını" dile getiren Filistinli genç, İsrail polisinin Eski Şehir bölgesine takviyesinin gerilimi tırmandıracağını söyledi.

"Kudüs'ün ramazandaki tadı bir başka"

İbrahim Ebu Rumeyle de ramazanın iyilik, sevgi, merhamet ve rahmet ayı olduğunu vurguladı. Ebu Rumeyle, "Kudüs'ün ramazan ayındaki tadı bir başka, ramazanda bu şehirde her şey bambaşka." diye konuştu.

Ramazan ayında sokakların seyyar satıcılarla dolu olduğu, insanların namaz vakitlerinde Mescid-i Aksa'ya akın ettiği, dünyanın dört bir yanından şehre ibadet etmeye gelen Müslümanların renkli görüntüler oluşturduğunu anlatan Ebu Rumeyle, "İnşallah, Mescid-i Aksa ailesi, Müslümanları etrafına toplayacak." dedi.

Siyasi gelişmelerin Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya gitmekten alıkoyamayacağını dile getiren Ebu Rumeyle, "Yahudi yerleşimcilerin provokasyonlarının sadece Mescid-i Aksa değil Kudüs genelinde sorun çıkardığını" kaydetti..

Filistinli gençlerin namaza gitmeye çalışırken Yahudi yerleşimcilerin provokatif danslar yapması, bayrak sallamasının gerilimi tırmandırdığını vurgulayan Ebu Rumeyle, İsrail güvenlik güçlerinin yerleşimcileri korumasının tansiyonu yükselttiğini söyledi.

"Ramazanda gerilim tırmanabilir"

Öte yandan İsrail'in de ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından "endişe ettiği" belirtiliyor.

İsrail basınında, güvenlik birimlerinin ramazan ayında "tansiyonun yükselebileceği yönünde hükümete uyarı yaptığı" aktarılıyor.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu, işgal altındaki bölgede, yılbaşından bu yana aralarında yaşlı, kadın, çocukların da yer aldığı 89 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsraillilere yönelik saldırılardaysa biri Ukrayna vatandaşı toplam 15 kişi yaşamını yitirmişti.(AA)