Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Uzman Diyetisyen Hatice Sultan Kirişçi, Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmemiz için bilgilendirmelerde bulundu.

DÜŞEN KAN ŞEKERİNİN ETKİSİYLE YEME İSTEĞİ ARTABİLİR

Kan şekeri düşüklüğünün besin tüketimini artırdığını dile getiren Uzm. Dyt. Kirişçi, “Ramazan ayında yapılan araştırmalara göre uzun süren açlık sonrasında düşen kan şekerimizle birlikte, günlük almamız gereken enerjiyi vücudumuz için sağlayamadığımızdan vücut kendini korumaya alıyor ve yavaşlatıyor. Yani metabolizmamız normal zamana göre Ramazan ayında çok daha yavaş çalışıyor. Düşen kan şekerimizin etkisiyle iftar sırasında her şeyi yemek istiyoruz. Beyaz unlu gıdalardan özellikle Ramazan ayının baş tacı sıcacık ramazan pidemizin porsiyon kontrolünü ayarlayamıyoruz. Ve ertesi günü acıkmamak için doysak bile börekler, çörekler, çerezler tüketmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TATLI KRİZLERİ YAŞANABİLİR

İftarda sonra tatlı tüketme isteğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Kirişçi, “İftardan sonra genellikle çoğumuz ‘yemeğin üstüne tatlı da ne güzel gider’ deriz. İftarınızı yaptıktan sonra üstüne tatlı yeme hissinin gelmesi çok normaldir. Çünkü akşama kadar dibe çökmüş kan şekerimizi şeker içeriği yüksek besinler tüketerek birden yükseltiyoruz. Bu tür ani düşüş ve yükseliş kan şekerimizin dalgalanmasına neden oluyoruz. Bunun sonunca tatlı krizi yaşıyoruz. Bu nedenle tatlı krizlerini minimumda yaşamak istiyorsanız, glisemik inseksi düşük besinler tercih edin” şeklinde konuştu.

KİLODAN KORUYAN PÜF NOKTALAR

Uzm. Dyt. Kirişçi, Ramazan’da kilo almamak için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Öncelikle sahur yapmadan asla oruç tutmayın.

Sahur ve iftarda da kilo kontrolünü sağlamak için şeker içeriği düşük gıdalar tüketin.

Tok tutması için protein ve lif yönünden zengin besinler tüketmeye çalışın. (süt, kefir, tam buğday ekmeği, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler).

Ramazanda bağırsak hareketleri yavaşladığından dolayı kabızlık durumu söz konusu olur. Bağırsak hareketlerinin düzenli çalışması için; 2.5-3 litre su tüketilmeli, lif oranı yüksek çiğ sebze, meyve Şekersiz kurutulmuş meyve, kompostolar tüketimi artırılmalıdır.

Hamurlu yiyecekler, aşırı yağlı börekler ve yağda kızartılmış yiyecekler mideyi yoracağı için kaçınılmalı.

Aşırı baharatlı gıdalar gün içinde daha fazla susatacağı için kaçınılmalı.”

TOKLUK HİSSİ SAĞLAMAK İÇİN PROTEİNE ÖZEN GÖSTERİN

Uzm. Dyt. Kirişçi, iftarda dikkat edilmesi gereken unsurları şu şekilde sıraladı:

“Bağırsak hareketlerinin düzelmesi için ilk önce çorba içilmeli.

1 kepçe çorba içtikten sonra ana yemeğe geçmeden mutlaka 15 dakika ara verin. Çünkü beyne tokluk sinyali 15 dakika sonra geliyor. Bu sayede daha az besin tükettiğinizi göreceksiniz.

Ana yemeğinizde protein olmasına dikkat edin. Çünkü protein tokluk hissi sağladığı için Ramazan döneminde bizim kurtarıcımızdır. Et, tavuk, balık, hindi ya da etli sebze yemeği, yoğurt, ayran tüketebilirsiniz. Haftada 1-2 kez de kurubaklagil tüketmeyi ihmal etmeyin.”

YÜRÜYÜŞ İHMAL EDİLMEMELİ

Ramazan ayında fiziksel aktiviteyi ihmal etmemiz gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Kirişçi, “İftardan 1,5 saat sonra 1 saat yürüyüş yapılmalı. Sahurdan sonra hemen yatılmamalı. Evde 5-6 dakikalık yürüyüş ya da kısa egzersiz hareketleri uygulanmalı” diyerek sözlerini noktaladı.

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