Soğuk olarak servis yapın ve afiyetle yiyin.

Dinlendirme süresi tamamlandıktan sonra güllaç tatlısını dilimleyin ve servis tabaklarına alın. Üzerine kalan dövülmüş ceviz içini, nar tanelerini veya vişneyi ve isteğe bağlı olarak tarçını serpiştirin.

Tüm güllaç yaprakları bitene kadar bu işlemi tekrar edin ve en üstteki yaprağa da sıcak süt karışımı dökün. Üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.

İlk güllaç yaprağını tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine sıcak süt karışımından bir kepçe daha dökün. Tüm yaprakları aynı şekilde ıslatıp tepsiye yerleştirmeye devam edin. Her 2-3 yaprakta bir, dövülmüş ceviz içi ve isteğe bağlı olarak tarçını serpiştirerek iç harcı oluşturun.

Güllaç yapraklarını tezgahın üzerine serin. Bir yaprağın üzerine sıcak süt karışımından bir kepçe dökerek güllaç yaprağını ıslatın. Islattığınız yaprağı borcama veya büyük bir tepsiye yerleştirin

Öncelikle şeker ve sütü bir tencereye alarak karıştırın. Şeker eriyene kadar ısıtın. Ardından vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alarak biraz soğumaya bırakın.

Güllaç yapraklarının daha kolay yumuşaması için süt karışımının sıcak olması önemlidir.

Süt karışımını ve iç harcı hazırlarken, şeker, ceviz ve diğer tatlandırıcı miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Güllaç tatlısında ceviz yerine fındık veya badem gibi başka kuruyemişler de kullanabilirsiniz. İç harç için kıyılmış fındık veya bademle de lezzetli bir güllaç elde edebilirsiniz.

Güllaç tatlısını süslerken, nar taneleri veya vişne yerine başka meyveler kullanarak farklı tatlar deneyebilirsiniz. Örneğin, çilek, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de tatlıya renk ve tat katabilirsiniz.

Güllaç yapraklarını kullanırken, eğer çok büyük veya küçük ise, yaprakları uygun boyuta getirecek şekilde keserek kullanabilirsiniz. Bu, tatlıyı daha düzgün ve güzel görünmesini sağlayacaktır.