Güllaç, Ramazan aylarında özellikle Türkiye'de sıklıkla yapılan geleneksel bir tatlıdır. İşte güllaç tarifi:
Malzemeler:
- 10-12 adet güllaç yaprağı
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- İç harç için:
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
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Üzeri için:
- 1 avuç dövülmüş ceviz içi
- Nar taneleri veya vişne (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Yapılışı:
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Öncelikle şeker ve sütü bir tencereye alarak karıştırın. Şeker eriyene kadar ısıtın. Ardından vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alarak biraz soğumaya bırakın.
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Güllaç yapraklarını tezgahın üzerine serin. Bir yaprağın üzerine sıcak süt karışımından bir kepçe dökerek güllaç yaprağını ıslatın. Islattığınız yaprağı borcama veya büyük bir tepsiye yerleştirin
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İlk güllaç yaprağını tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine sıcak süt karışımından bir kepçe daha dökün. Tüm yaprakları aynı şekilde ıslatıp tepsiye yerleştirmeye devam edin. Her 2-3 yaprakta bir, dövülmüş ceviz içi ve isteğe bağlı olarak tarçını serpiştirerek iç harcı oluşturun.
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Tüm güllaç yaprakları bitene kadar bu işlemi tekrar edin ve en üstteki yaprağa da sıcak süt karışımı dökün. Üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.
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Dinlendirme süresi tamamlandıktan sonra güllaç tatlısını dilimleyin ve servis tabaklarına alın. Üzerine kalan dövülmüş ceviz içini, nar tanelerini veya vişneyi ve isteğe bağlı olarak tarçını serpiştirin.
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Soğuk olarak servis yapın ve afiyetle yiyin.
birkaç ipucu ve öneri daha bulunmaktadır:
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Güllaç yapraklarının daha kolay yumuşaması için süt karışımının sıcak olması önemlidir.
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Süt karışımını ve iç harcı hazırlarken, şeker, ceviz ve diğer tatlandırıcı miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
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Güllaç tatlısında ceviz yerine fındık veya badem gibi başka kuruyemişler de kullanabilirsiniz. İç harç için kıyılmış fındık veya bademle de lezzetli bir güllaç elde edebilirsiniz.
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Güllaç tatlısını süslerken, nar taneleri veya vişne yerine başka meyveler kullanarak farklı tatlar deneyebilirsiniz. Örneğin, çilek, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de tatlıya renk ve tat katabilirsiniz.
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Güllaç yapraklarını kullanırken, eğer çok büyük veya küçük ise, yaprakları uygun boyuta getirecek şekilde keserek kullanabilirsiniz. Bu, tatlıyı daha düzgün ve güzel görünmesini sağlayacaktır.
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Güllaç tatlısını 1 gece buzdolabında bekletmek, tatlıyı daha lezzetli ve kıvamlı hale getirecektir. Bu süre zarfında güllaç yaprakları, süt karışımını daha iyi emer ve yumuşar.