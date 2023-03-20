2023 RAMAZAN PİDESİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı pide fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacak.

"EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde NTV yayınında açıklama yapmıştı. Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söylemişti;



"Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.