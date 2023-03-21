Ramazan pidesi fiyatı belli oldu; Tüketici ile 10 TL’den buluşacak.
Ramazan pidesine gelen zamlardan sonra evde pide yapımına rağbet arttı .
Ramazan ayı öncesi 2023 yılı pide fiyatları merak konusu olurken pide fiyatları belli oldu. Geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.
Evde Ramazan pidesi tarifi veren iş dünyasının tanınmış ismi Elif Aslı Yıldız, evde kolaylıkla yapabileceğiniz, çok lezzetli pratik pide tarifini paylaşıyoruz
Evde pide yapımı tarifi:
25 gr yaş maya
40 gr şeker
250 gr tam buğday unu
250 gr normal un
25 gr sıvı yap
30 gr tereyağ
12 gr tuz
1 yumurta
75 ml su
200 ml süt
Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı
Susam
Tarifi: yaş Maya ile sıcak suyu karıştırın şekerin yarısını ilave edin üzerine buğday unu ve beyaz onu ekleyin. Tuz geri kalan şeker sıvı yağ ve tereyağ ekleyin bir yumurta 75 su ve 200 ml sütü de karıştırıp Yarım saat mayalanmasını bekleyin. Mayalandıktan sonra ikiye ayırıp tırnaklama yaparak fırına verebilirsiniz üzerine Susam tahin nasıl uygun görürseniz ekleyebilirsiniz.
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