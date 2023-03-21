Ramazan pidesi fiyatı belli oldu; Tüketici ile 10 TL’den buluşacak.

Ramazan pidesine gelen zamlardan sonra evde pide yapımına rağbet arttı .

Ramazan ayı öncesi 2023 yılı pide fiyatları merak konusu olurken pide fiyatları belli oldu. Geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

Evde Ramazan pidesi tarifi veren iş dünyasının tanınmış ismi Elif Aslı Yıldız, evde kolaylıkla yapabileceğiniz, çok lezzetli pratik pide tarifini paylaşıyoruz

Evde pide yapımı tarifi:

25 gr yaş maya

40 gr şeker

250 gr tam buğday unu

250 gr normal un

25 gr sıvı yap

30 gr tereyağ

12 gr tuz

1 yumurta

75 ml su

200 ml süt

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

Susam

Tarifi: yaş Maya ile sıcak suyu karıştırın şekerin yarısını ilave edin üzerine buğday unu ve beyaz onu ekleyin. Tuz geri kalan şeker sıvı yağ ve tereyağ ekleyin bir yumurta 75 su ve 200 ml sütü de karıştırıp Yarım saat mayalanmasını bekleyin. Mayalandıktan sonra ikiye ayırıp tırnaklama yaparak fırına verebilirsiniz üzerine Susam tahin nasıl uygun görürseniz ekleyebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ