2023 yılı marketlerin ramazan kolisi fiyatları açıklandı! İşte market market yeni fiyatlar...

Türkiye'de Ramazan ayına sayılı günler kala marketlerin Ramazan ayı kolisi fiyatları belli oldu. Bu doğrultuda Ramazan kolisi fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağı merak edilirken 320 lira fiyatı da belli oldu. Aynı kolinin de 2018 yılı içerisinde sadece 49 lira olduğu belirtilirken, "Hani fiyatlar sabitlenmişti?" diye soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gıda enflasyonu devam ediyor, dar gelirliler Ramazan ayını çok zor geçirecek. AK Parti Genel Başkanı sabit fiyat anlatısı rafta zam olarak sırıtıyor" dedi.

Bu süreçte ilk olarak Ramazan kolisi fiyatlarını açıklayan market Tarım Kredi olurken Şok market, Migros market, Carrefoursa market ve Metro markette de fiyatlar belli oldu.

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Türkiye'de Ramazan kolisi fiyatlarını ilk duyuran marketler arasında ŞOK market oldu. Geniş ürün yelpazesi ve marketlerin Ramazan paketinde de onlarca ürün bulunurken; Ramazan paketi fiyatı da 234.90 TL olarak satışa çıktı.

MİGROS MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Migros markette 2023 yılı Ramazan paketi fiyatları da belli oldu. Migros markette bereket paketi fiyatı 229,90 TL’den satışa sunuluyor. Lüks Ramazan Kolisi fiyatı ise 429,90 TL olarak açıklandı.

CARREFOURSA MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

CarrefourSA marketlerde de güncel 2023 Ramazan paketi fiyatları belli oldu. İşte paketler: 25 yürün bulunan mega ramazan paketi 429,90 TL 31 ürün bulunan lüks ramazan paketi 549,90 TL

METRO MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Metro marketlerinde dört farklı Ramazan erzak paketi de 229 TL'den başlayarak 549 TL'ye kadar uzanıyor.