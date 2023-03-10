CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi

Ürün Açıklaması

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Coca Cola Zero Sugar  1 Lt Pet

Diğer ürün bilgileri için link : Carrefoursa

Migros Bereket Paketi 2023

Bereket Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg

Söke Un 1 Kg

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghettİ Makarna 500 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Doğuş Tiryaki Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Net Miktar (g/ml)
1000

Diğer ürün bilgileri için link : Migros

METRO Ramazan Erzak Paketi

Ramazan Erzak Paketi 1

13 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 1 L Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Torku Toz Şeker, 500 g Aro Spagetti Makarna, 500 gr Aro Arpa Şehriye, 200 g Cem Sele Zeytin (351-380), 1 kg Aro Kırmızı Mercimek, 1 kg Aro Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 g Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 1 kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.
 

Ramazan Erzak Paketi 2

20 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 L Aro Ayçiçek Yağı, 2 kg Sinangil Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 400 g Cem Sele Zeytin (411-460), 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 g Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 g Bizim Çorba – Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.
 

Ramazan Erzak Paketi 3

22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 2 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 500 g Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (381-410), 1 kg Reis Kırmızı Mercimek, 1 kg Reis Kuru Fasulye, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Sevene Siyah Çay, 830 g Tukaş Domates Salçası, 2 kg Reis Osmancık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba - Ezogelin, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 50 g Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.
 

Ramazan Erzak Paketi 4

7 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 500 g Bahçıvan Süzme Peynir, 420 g Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir, 400 g Bahçıvan Tost Peyniri, 180 g Pınar Şölen Isıl İşlem Görmüş Sucuk, 60 g Pınar Aç Bitir Macar Salam, 200 g Hurmacıgil Deglet Nour Tunus Hurma, 200 g Cem Yeşil Zeytin ürünlerinden oluşuyor.

Diğer ürün bilgileri için link : METRO

Şok market  Erzak Paketi

ERZAK PAKETİ - İÇERİK

  • BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GR

  • DEREN FİLİZ ÇAY 500 GR
  • EVİN AYÇİÇEK YAĞI  1 LT
  • PİYALE UN  1000 GR
  • PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 GR
  • PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR
  • PİYALE BURGU MAKARNA 500 GR
  • ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 GR
  • ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GR
  • ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 GR
  • ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GR
  • ALTINKÜP KÜP ŞEKER 1KG
  • LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410)  400 GR

Diğer ürün bilgileri için link : Şok market