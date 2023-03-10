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22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 2 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 500 g Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (381-410), 1 kg Reis Kırmızı Mercimek, 1 kg Reis Kuru Fasulye, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Sevene Siyah Çay, 830 g Tukaş Domates Salçası, 2 kg Reis Osmancık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba - Ezogelin, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 50 g Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.

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