Migros, temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan paketlerini avantajlı fiyatlarıyla sunarak bütçelere katkıda bulunmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırmak isteyenler için de Kızılay ve AFAD iş birliğinde çeşitli alternatifler sunuyor. Migros Sanal Market üzerinden deprem bölgesine AFAD aracılığıyla Ramazan Bereket Paketi gönderilebilirken, Türk Kızılay aracılığıyla da Ramazan Lezzet Paketi ve “Bir Sofra da Sen Kur” kampanyası ile iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor. “Bir Sofra da Sen Kur” kampanyası, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2023 yılı için belirlediği fitre bedeline denk gelen 70 TL’ye hazırlanıyor. İftar menüsünde; çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı bulunuyor. Migros ayrıca müşterilerinin İyilik Kart’a yaptıkları yükleme tutarlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Türk Kızılay’a aktarıyor. Kasalardan ve Migros Sanal Market üzerinden 100 TL ile 500 TL arasında bakiye yüklemesi yapılabiliyor. İhtiyaç sahipleri, İyilik Kartları ile tüm Migros mağazalarından ve Migros Sanal Market üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Ramazan Paketleri

Bereket Paketi

4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeren ‘Bereket Paketi’, 229,90 TL’den satışa sunuluyor. Toplam 13 adet ürünün bulunduğu ‘Bereket Paketi’nin içinde; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 500 gr burgu ve spaghetti makarna, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gr domates salçası, 1 kg un, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 750 gr iyotlu sofra tuzu ve 2 adet 65 gr kremalı tavuk çorbası ve 98 gr puding ürünü yer alıyor.

Lezzet Paketi

‘Lezzet Paketi’ 429,90 TL’lik avantajlı fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Toplam 23 çeşit ürünün yer aldığı Lezzet Paketi’nin içerisinde; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg koçbaşı nohut, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gr burgu, yüksük ve spaghetti makarna, 1 kg un, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 700 gr haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış fasulye, 65 gr kremalı tavuk çorbası, 74 gr ezogelin çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 200 gr siyah zeytin, 500 gr. irmik, 98 gr puding ve 100 gr Türk kahvesi bulunuyor.

Ramazan kampanyaları ile bereketli sofralar

Sofraları şölene dönüştürecek ürünleri geniş kampanyalarla duyuran Migros’ta 23-31 Mart tarihleri arasında “Biri Sana, Biri Komşuna” kampanyası ile 200 TL ve üzeri alışverişlerde 1 pide 5 TL, 2 pide ise toplamda 10 TL’den satışa sunuluyor. Kampanyadan günde bir kez yararlanılabilirken, en fazla 2 pide indirimli olarak alınabiliyor. Kampanyadan 31 Mart’a kadar her gün yararlanılabiliyor. 16 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ise “Bonus Sepet Kampanyası” ile tek seferde 3 kere 500 TL ve üzeri alışverişe 150 Money verilirken, yine aynı tarihlerdeki “Bonus Dijital Onboarding Kampanyası” ile ilk defa Money Bonus kartını QR kod ile dijitalden çıkartan müşteriler, Money Bonus kartları ile 250 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 250 Money kazanıyor. Ek olarak; 6-13 Nisan tarihleri arasındaki “Makarna Kampanyası” ile de Mjet, Minigros, M Migros mağazalarından yapılan 100 TL ve üzeri alışverişlerde Migros markalı makarnalar 3 TL’den satışa sunuluyor.

Ramazan’a özel indirimler bütçelere katkı sağlıyor

Ramazan ayına özel birçok farklı üründe indirimler sunan Migros’ta 16 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında Cedid Natural Tunus Hurma 200 gr 19,90 TL yerine 14,90 TL, Köksal Güllaç 300 gr 49,90 TL, Ege Muhallebilik Kadayıf 200gr Paket 16,45 TL, Marmara Birlik Elit Yağlı Salamura Siyah Zeytin 1400 gr 89,90 TL, Polonez Dilimli Çemensiz Seçme Pastırma 100 gr 59,90 TL yerine 49,90 TL, Komili Ayçiçek yağı 5 lt pet 155 TL yerine 139,90 TL, Yayla Uzun Tane Pirinç 2 kg 47,90 TL yerine 36,90 TL, Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah Çay 1000 gr ise 68,90 TL yerine 64,90 TL’den satışa sunuluyor.