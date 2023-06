Ramazan Can kaç yaşında, nereli? Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can kimdir, Ramazan Can biyografisi. Ramazan Can son dakika Yeni Adalet Bakan Yardımcısı olan Ramazan Can hakkında bilgiler ve Ramazan Can sosyal medya hesapları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Ramazan Can kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor.

Kısaca Ramazan Can biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can 1970 yılında Kırıkkale'de doğdu. Bakan yardımıcısı Ramazan Can 53 yaşında. Ramazan Can evli ve 4 çocuk babası

Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can 53 yaşında. Hasan Yılmaz 1970 yılında Kırıkkale'de doğdu.

Yeni Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Ramazan Can Kırıkkale'de doğdu.

Hukuk Fakültesi mezunu olan Ramazan Can, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silahsan AŞ'de çalıştı

Denizcilik İşletmeleri AŞ Denetim Kurulu Üyeliği yaptı

intek AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Yönetim Kurulu Üyelikleri,nde bulundu

Telekom AŞ'de Hukuk Müşavirliği yaptı

22.24.25. ve 26. Dönem Kırıkkale Milletvikilliği yaptı

Ramazan Can'ın sosyal medya hesabı Twitter: @ramazancan0071