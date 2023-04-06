Enuygun.com her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden güzel Ramazan Bayramı rotalarını tatil severler için derledi. Bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine denk gelen ve toplamda 3,5 gün sürecek Ramazan Bayramı, çalışanlar için izinlerle 9 günlük tatil fırsatı sunuyor. İzin alarak bayram tatilini 9 güne çıkartacaklar için uzak rotalar, yarım gün izin alabilecekler için de 4 günlük seyahatler ilgi görüyor.

Yakın rotalara gidecek tatil severler araba kiralama seçeneği ya da kısa bir otobüs yolculuğu rotalarını planlayabilir, 9 günlük tatil planlayanlar ise macera dolu kamp tatili ya da keşif dolu kültür turu yapabilir. İşte Enuygun.com’un bayram rotaları;

Doğayla iç içe: Ağva

Ağva hem İstanbul’a yakınlığı hem de doğayla iç içe konumuyla kısa tatillerin gözdesi. Doğa yürüyüşü yapmak, Göksu Nehri’nde tekne turuna çıkmak ve sahildeki restoranlarda yemek molası vermek seyahatinizi keyifli kılacak. Saklıgöl, Şile Ayazma Plajı, Şile Feneri, Kadırga ve Kilimli koyları ise görülmesi gereken yerlerden.

Huzurlu anlar: Sapanca

Sapanca Gölü, yeşilin tonları, bungalov otel keyfi ve alternatif kamp yerleri ile Sapanca, İstanbul’a yakın rotalar listesinde yer alıyor. Bisiklet ve ATV turları gibi macera dolu aktivitelerin de yapıldığı Sapanca’da gezilecek yerlerin başında Maşukiye, Akyazı, Kırkpınar geliyor.

Kültür mirası: Bursa

İstanbul’a yakın tarihi bir rota olan Bursa, hem yemekleri hem de kültürel öğeleri ile her dönem ilgi görüyor. Dini yapıları, doğal güzellikleri, rengarenk köyleri ile Bursa’da görülecek yerler arasında Uludağ, İznik Gölü, Gölyazı gibi birçok yer de bulunuyor.

Sahil havası: Şarköy

60 kilometrelik uzun sahili ve sakin köyleri ile Şarköy de İstanbul’a yakın yerler arasında bulunuyor. Bu yolculukta Uçmakdere, Güzelköy, Gaziköy, Eriklice ve Tepeköy gibi yerleri keşfedebilir, eğer ilginiz varsa yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

Yaza hazırlık: Fethiye

Yazın favori destinasyonu Fethiye, bayram tatillerinde de gözde. Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, Likya Yolu, antik kentler ve daha fazlası ile 9 günlük bayram tatilinde Fethiye’de görülecek ve yapılacak çok şey var.

Tarihin izinde: Çanakkale

Kaz Dağları’nın eşsiz doğası, tarihi simgeleri ve antik kentleri ile Çanakkale bayram tatilinin ilgi çeken rotalarından oluyor. Truva ve Assos, Bozcaada ve Gökçeada, Kaz Dağları’nın köyleri, müzeler ve şehrin lezzet dolu restoranları bu bayram sizi bekliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi