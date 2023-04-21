Pirelli Türkiye, trafikte güvenliği sağlayacak en önemli noktalardan birinin doğru lastik kullanımı olduğuna dikkat çekerken yakıt tüketimi ve çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak ve güvenlik için de mevsime uygun lastik kullanılmasının altını çiziyor.

Pirelli’nin lastik güvenliği konusunda çalışan mühendislerine göre bazı kontrolleri yaparak can ve mal kayıplı kazaların önüne geçmek mümkün. Bu yüzden Pirelli Türkiye uzmanları, yaz aylarında sıcaklar nedeniyle yol şartlarının diğer mevsimlere göre farklılık gösterdiğini belirtirken yola çıkmadan evvel gerekli önlemleri alarak kaza risklerinin azaltılabileceği konusunda araç sahiplerini uyarıyor.

Uzun yolculuklara çıkmadan önce bilmeniz ve yapmanız gerekenler:

Araçlarındaki kış lastiklerini halen değiştirmemiş olan sürücülerin vakit kaybetmeden lastiklerini yaz lastikleri veya dört mevsim lastikler ile değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü yüksek sıcaklıklarda kullanılan kış lastikleri; yaz lastikleri ve dört mevsim lastikler gibi performans vermez. Ayrıca sıcak hava, kış lastiklerinin aşınmasına ve kullanım ömrünün azalmasına sebep olur.

Yaz lastikleri, artı 7 derecenin üstündeki sıcak hava koşullarında, kuru ve ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi sağlar. Özellikle sıcak havalarda ABS ile frenlemede yaz ve kış lastikleri karşılaştırmasına göre ADAC tarafından gerçekleştirilen testlerde yaz lastikleri, kış lastiklerine göre yüzde 40'lara varan oranlarda daha kısa mesafede durur. Doğru fren mesafesi için de lastiklerin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yaz aylarında kullanılan kış lastiği, yakıt tüketimini artırır. Yaz lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşüktür. Böylelikle yazın, yaz lastikleri daha az yakıt harcar ve daha az aşınır.

Yaz lastikleri desenleri, yazın sıcak hava koşullarına göre uygun tasarlanmış desen yapısına sahiptir. Ortalama yaz sıcaklığında en iyi tutunmayı sergileyecek kauçuk bileşeni kullanılır. Yağışlı havalarda diş derinliği azalmış olan lastikler yoldaki suyu yeterince iyi tahliye edemeyecekleri için lastik performansında kayıplar meydana gelecektir. Özellikle ıslak zeminde daha güvenli sürüş için yaz lastiklerimizin 3mm diş derinliğine geldiğinde yenilenmesini öneririz.

Seyahatinizin güvenliği ve yakıt tasarrufu için yolcu sayısı ve yük durumuna göre lastik basıncını güncellemek verimliliği ve performansı yükseltir. Bu yüzden lastiklerin otomobil üreticilerinin tavsiye ettiği basınçlara göre ayarlanmaları gerekmektedir ( aracınızın depo kapağında veya kapı eşiklerinde bu bilgileri bulabilirsiniz) Ayrıca ideal basınç değerinden farklı seviyelere sahip lastikler kullanım ömrünü de kısaltır.

Lastiklerin genel durumunu kontrol etmek de trafikte can güvenliği açısından hayati önemdedir. Kaldırım, kasis ve diğer engellere çarpmalar veya sürtünmeler sonucunda lastiklerin iç taraflarında gözle görülmeyen hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda lastik bir uzmana mutlaka kontrol ettirilmelidir. Lastik yapısında, lastiğin yanağında belirgin bir çıkıntı, yükseklik ya da balon gibi oluşan hasarlar sürüş güvenliği açısından uygun değildir ve lastiğin değişmesini gerektirir.

Yakıt ekonomisinin yanı sıra ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınmak da sürüş güvenliği ve lastiğin daha uzun süre kullanımı açısından önemlidir. Bu sebeple güvenli sürüş için hem araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmamız hem de mevsimine uygun lastiklerimizi, doğru hava basınçlarıyla kullanmamız gerekmektedir.

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