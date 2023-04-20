AK Parti, Ramazan Bayramı'nda 10 siyasi partiyle bayramlaşacak. Kabül heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kollar MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük yer alacak. Ziyaret edecek partiler arasında CHP, MHP, HÜDA PAR, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi bulunuyor.

Öte yandan, CHP Ramazan Bayramı'nda 17 siyasi partiyle bayramlaşacak. CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer alacak. İlk olarak AK Parti heyetinin ziyaretiyle başlayacak ziyaret programı ve saatleri belirlendi.

MHP ise bayramlaşma programı kapsamında Cumhur İttifakı bileşeni AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi ve DSP'nin yanı sıra bir de CHP olmak üzere sadece 5 parti ile bayramlaşacak. MHP, Ramazan Bayramı'nda HÜDA PAR'la bayramlaşmama kararı aldı. MHP'nin bayramlaşacağı partiler şu şekilde: AK Parti, BBP, Yeniden Refah, DSP ve CHP.

Yenigün Haber Merkezi