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Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişi, bayramda daha fazla yeme eğilimine giriyor ve porsiyonlarda biraz aşırıya kaçılabiliyor. İşte Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerileri

-Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.

-Ramazan Bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır.

-Bayram boyunca; çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Bu nedenle metabolizmayı canlandırmak için günde 8-10 bardak su içmeyi unutmayın.

-Yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli. 2 fincandan fazla çay ve kahve tüketmemeli.

-Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tercih edilmeli.

-Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ