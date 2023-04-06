Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişi, bayramda daha fazla yeme eğilimine giriyor ve porsiyonlarda biraz aşırıya kaçılabiliyor. İşte Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerileri…
-Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.
-Ramazan Bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır.
-Bayram boyunca; çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Bu nedenle metabolizmayı canlandırmak için günde 8-10 bardak su içmeyi unutmayın.
-Yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli. 2 fincandan fazla çay ve kahve tüketmemeli.
-Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tercih edilmeli.
-Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler.
YENİGÜN HABER MERKEZİ