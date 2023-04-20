Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

Şevval ayı hilali, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan Bayramı'nın başladığının işareti olan şevval ayı hilalinin, bu akşamdan itibaren Avrupa ve Afrika'dan görülmeye başlanacağını söyledi. İşlek, havanın bulutlu veya yağmurlu olduğu yerlerde hilalin görülmeme ihtimalinin olduğunu da belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt ise Ramazan Bayramı'nın bir ay boyunca kılına teravih namazlarının, tutulan oruçların ve verilen sadakaların mükafatının alındığı günler olduğunu söyledi. Bayramda aile ve akraba ziyaretleri yapmanın çok önemli olduğunu belirten Bozkurt, "Haftalarca, aylarca göremediğimiz büyüklerimizi ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak, varsa bir ihtiyaçlarını karşılamak ve fiilen yanlarında olmak önemli bir fırsattır. Sıla-i rahim için en önemli günler bayram günleridir." diye konuştu. Ramazan Bayramı'nda afetzedeleri unutmamak gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Her birimizin yanı başında deprem bölgesinden gelen afetzedeler var. Bayramda da depremzedeleri maddi ve manevi desteklememiz gerekiyor. İmkanlarımız ve fırsatlarımız ölçüsünde bayramı değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı. (AA)