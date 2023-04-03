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Şarkıcı Ece Ronay'ın Tuhaf Paylaşımına Kimse Anlam Veremedi

Seccadeye basmak günah mı?

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Antioksidan içeriği olduğundan cilt dokusunu yeniler ve cilt daha genç görünür.

Doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Yüksek lif oranına sahip olduğundan uzun süre tokluk hissi yaratır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Kan şekeri dengesini korur ve kalp ritmini düzenler.

Kolesterolü dengeler ve düzenlenmesine yardımcı olur.