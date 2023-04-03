Kolesterolü dengeler ve düzenlenmesine yardımcı olur.
Kan şekeri dengesini korur ve kalp ritmini düzenler.
Sindirim sistemimizi düzenler.
Kemikleri güçlendirir.
Yüksek lif oranına sahip olduğundan uzun süre tokluk hissi yaratır ve kilo vermeye yardımcı olur.
Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
Doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.
Cildi pürüzsüzleştirir.
Karaciğeri kuvvetlendirir.
Balgamı kurutur.
Antioksidan içeriği olduğundan cilt dokusunu yeniler ve cilt daha genç görünür.