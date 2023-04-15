Ramazan ayında beslenme düzeninde birçok değişiklik meydana geliyor. Oruç tutarken açlık süresi uzuyor, geç saatlerde yenen yemek ise metabolizmalarda yavaşlama ve bağırsaklarda tembelleşmeye neden oluyor. DoktorTakvimi uzmanlarından Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, bu durumun önüne geçmek ve Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için neler yapılması gerektiğini paylaşıyor.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu söyleyen DoktorTakvimi uzmanlarından Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, metabolizmalardaki yavaşlama ve bağırsaklardaki tembelleşmenin önüne geçmek için yapılabilecekleri şöyle sıralıyor: “İftarda orucumuzu su ile açıp, ardından tanesiz az çorba tüketimi sağlarsak vücudumuzun açlık anıyla gelen karbonhidrat tüketme sinyallerini bastırmış oluruz. Çorba sonrası minimum 10 dakika ara vererek beynimize tokluk sinyallerinin yavaş yavaş iletilmesini sağlayalım. Ana yemeklerde yağlı, karbonhidrat ağırlıklı yemekler yerine sebze ve sağlıklı protein türevlerini seçelim. Et ve et ürünlerini de sebzeyle destekleyerek yiyelim ve yemeğimizi yavaş bir şekilde daha fazla çiğneyerek tamamlamaya çalışalım ki tokluk sinyalleri tamamen iletilsin. Ayrıca, yemek ardından yenen şerbetli ve yoğun tatlılar hem kan şekerimizi yükseltir hem de sindirimi kötü etkiler. Bu sebepten tatlı tercihimizi sütlü tatlılar ya da meyve ile tamamlayalım.”

Ramazan ayından'sonra ve bayramda sağlıklı beslenme

Ramazan sonrasında, bir ay boyunca açlığa alışan vücudun sindirim sisteminde ve kolesterol dengesinde değişikliklerin olacağını söyleyen Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, “Ramazan ayının bitişini bayramla karşıladığımız için sağlıklı beslenme düzenimizi korumamız gereken günler de bayramla birlikte başlıyor. Önceliğimiz su olmalı. Ramazan ayında azalan su tüketimini, Ramazan ayının bitişiyle artırıp metabolizmamızı canlandırmamız gerekiyor. Ramazan ayından dolayı geç saatlerde iftar yapmak ve sahura kalkmak durumunda olduğumuzdan Ramazan sonrasındaki akşam yemeklerinizi uyku saatinizden minimum dört, beş saat önce bitirmeye özen gösterin. Bayramda ikramlıklara hayır demeyi öğrenelim. Hayır diyemiyorsak porsiyon küçültmeye veya paylaşmaya gidelim. Şerbetli tatlılar yerine hafif sütlü tatlıları tercih edebilir, kuru meyveleri hayatımıza ekleyebiliriz. Son olarak, kızartmalar, ağır yağlı yemekler, karbonhidrat ağırlıklı besinler, fazla baharatlı sindirimimizi zorlayacak yemekler yerine, sebze tüketimini artırıp sindirimimize liflerle destek olabiliriz” diyor.

Şeker tüketimine dikkat

Sağlıklı beslenmede en önemli kurallardan birinin şeker tüketimi olduğunu belirten DoktorTakvimi uzmanlarından diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, “Fazla şeker tüketimi kişide dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, öğrenme geriliği, bozulan insülin salınımı, karaciğer yağlanmasına neden olur ağız ve diş sağlığını sıkıntıya sokar. O yüzden ramazan sonrası normal beslenme düzenine geçerken yoğun ve basit şeker kullanmaktan kaçınmaya özen gösterelim” şeklinde konuşuyor.

Hayatımızın her anında sağlıklı beslenme

Sağlıklı beslenmenin vücut sağlığının ve beden kitle indeksinin yanı sıra zihin sağlığı ve mental sağlığı da etkilediğini ifade eden DoktorTakvimi uzmanlarından Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, “Birkaç dikkat edilecek noktayla her zaman sağlıklı beslenmek mümkün. Su vücudumuzun kaynağıdır, metabolizmamızdan başlayıp cildimizin sağlıklı görünmesine kadar her şeyde rol oynar. İlk olarak suyu hayatımızdan eksik etmeyelim. Rafine şeker tüketiminden uzak duralım. Doymuş yağ oranını olabildiğince azaltalım. Yaşam şeklimize uygun bir beslenme programına uyum sağlayalım. Tuz tüketimine dikkat edelim. Lifli besinleri soframızdan eksik etmeyelim. Mevsiminde sebze ve meyve çeşitlerine yer verelim. Güne kahvaltıyla başlamak enerjinizi yükseltir. Sabah uyandıktan maksimum bir iki saat yapılan sağlıklı bir kahvaltı enerjinizin yükselmesini sağlar” diyor.

Dengeli beslenmenin vücuda fayları nelerdir?

Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, dengeli beslenmenin vücuda faydaları şöyle sıralıyor: “Kilomuzu korumamıza, hatta kilo vermemizi sağlar. Kanser riskini azaltır. Diyabet hastalığı kontrol etmemizi sağlar. Kalp sağlığımızı korur. Güçlü kemik güçlü dişlere sahip olmamızı sağlar. Daha sağlıklı bir psikolojiye sahip oluruz. Daha fit ve zinde kalmamızı sağlar.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ