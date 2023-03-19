Balığın sağlıklı bir besin kaynağı olduğunun altını çizen Balcı: “İftarda balık yemek hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hemde hafif gıda olduğu için mideyi yormuyor” dedi

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı Ramazan ayında palamut yeme tavsiyesinde bulundu. Bu sezonun palamut açısından bol ve bereketli geçtiğini dile getiren Balcı: “Palamut balığının bir çok çeşidini evde yapabilirsiniz. Palamut şiş, palamut biftek, palamut pirzola. Kılçık derdi olmadan, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin rahatça yiyebileceği bir ürün. Omega 3 deposu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de iftarda balık yemek vücudu daha dirençli hale getiriyor” ifadesini kullandı.

İFTARDA BALIK TÜKETİN

Palamutun hazmının da kolay olduğunun altını çizen Kenan Balcı: “Uzun süre aç kalan vücudumuz için palamut yemek acısından sağlıklı bir balık. Sindirimi kolay. Vücudun ihtiyacı olan proteinlerin alınması açısından ideal. Palamut ramazanda çok uygun bir besin kaynağı. Protein ve omega 3 açısından oldukça zengin. Çok kısa sürede hazırlana biliyor. İster fırında, ister tavada, istersenizde ızgarada yapabilirsiniz. Bir gün tavada kılçıksız palamut pirzola, bir gün de ızgarada palamut şiş yapılabilir” dedi.

EN UCUZ BALIK PALAMUT

Tezgahlarda palamut fiyatları ise 50 Lira ile 75 Lira arasında değişiklik gösteriyor. Balık fiyatlarıyla ilgili de açıklama yapan Balcı, “Ramazan bereketiyle geliyor inşallah. Palamut bayramı da devam ediyor. Diğer balık türleri az çıkmasına rağmen palamut balığı bol bol çıkıyor. 2 tane Palamut’un fiyatı 100 ile 150 lira arasında değişiyor. 1 kiloluk palamutlarımız 75-80 lira arasında değişiyor. Ramazan Ayı’nda uzun saatler oruç tutup aç kaldığımız için hafif yemek yememiz gerekiyor. Damar dostu, kalp dostu balık. Herkese balık yemeyi tavsiye ediyorum. Özellikle Palamut hem kılçıksız hem de çok lezzetli. Palamut tavsiye ediyoruz, balık yemeyi tavsiye ediyoruz” diye konuştu. (YHM)