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Ramazan Ayı’nda en önemli ibadet olarak “Oruç Tutmak” ön plana çıkıyor. İslam'da oruç, genellikle yiyecek, içecek, sigara ve cinsel aktiviteden uzak durma uygulamasıdır. Mübarek Ramazan ayı boyunca, akşam namazının ezanı okunduğu zaman, şafaktan akşama kadar sav edilir.

Yemeyi ve içmeyi ele alındığımızda ise karşımıza iftar ve sahur yemekleri ortaya çıkıyor. Sizler için özellikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında yer alan lezzetleri derledim.

Hurma, adeta Ramazan ayı geldiğinde liste başı olan bir meyvedir. Oruç bozulurken iftar sofralarımızda olmazsa olmazlardandır. Hurma çeşitlerinin yetiştiği bölgeye göre değiştiğini ve isim aldığını görüyoruz. İşte bazı hurma çeşitleri ve özellikleri;

Medjoul Hurması; Orta doğunun en çok tercih edilen, en popüler hurmasıdır. Ülkemizde Kudüs hurması olarak bilinir. Etli ve tatlı oluşu tercih sebebidir. Bu hurmanın duble, bonbon, jumbo, özel boyutlarını görmekteyiz.

Mebrum Hurması; Mebrum hurması, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Ula bölgesinde yetişir. İnce kabuklu olması için seçim yapılır. Yetiştiği bölgenin en değerli hurmasıdır. Ülkemizde Medine hurması olarak bilinir. Orta tatlılıkta ve serttir.

Amber Ula Hurması; Amber Ula hurması Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Ula bölgesinde yetişir. Üretimi sınırlı miktardadır, bu sebep ile bölgede değerlidir. Kendine özgü bir aroması vardır.

Müneyfi Hurması; Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Qasim bölgesinde yetişir. Müneyfi kalın kabuklu bir hurmadır. Şeker oranı düşük olan hurma cinslerinden birisidir.

Diheyni Hurması; Diheyni hurması; Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Ula bölgesinde yetişir. Yetiştiği bölgede günlük tüketim için en çok tercih edilen hurma cinsidir. Hafif kabuklu bir yapıya sahiptir.

Sugai Lem Hurması; Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Qasim bölgesinde yetişir. Sugai Lem hurması, sugai hurmasının hasadı yapılmadan önce tek tek el ile toplanması ile elde edilir, erken toplanmasındaki amaç şeker oranını minimum seviyede tutmaktır. Bu neden ile diğer hurmalara nazaran şeker oranı en az olan ufak taneli hurma cinsidir.

Lubana Hurması; Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Hıfeyra bölgesinde yetişir. Sakız hurması olarak bilinir, en sert hurma cinsidir, ağzınızda kırılarak parçalanır ve sakızımsı kıvamı ile uzun çiğneme ile kaybolur. Karamelimsi bir tadı vardır. Doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Çok sert bir hurma olduğu için ağızda uzun süre tutularak tüketilir.

Medain Salih Amber Hurması; Medain Salih Amber hurması Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Medain Salih bölgesinde yetişir. Üretimi sınırlı miktardadır, bu sebep ile bölgede değerlidir. Kendine özgü bir aroması vardır. Süngerimsi bir yapıya sahip olan amber, lif oranı en yüksek olan hurma cinsidir. Bu sebep ile genellikle diyet yapanlar ve sporcular tarafından sıklıkla tercih edilir.

Reşudiye Hurması; Suudi Arabistan’ın Riyadh şehrinin Uneyze bölgesinde yetişir. Sert ve kuru yapısı vardır. Kendine has aroması (karemelimsi bir tat) ile farklılaşır. Yüksek lif oranına sahip hurma çeşitlerinden bir tanesidir.

Mafattal Hurması; Mafattal hurma veya bir başka anıldığı şekil ile “mufattal” hurması olarak bilinir. Suudi Arabistan’ın Medine şehrinin Al-Qasim bölgesinde yetiştirilir. Sükkari hurmasının orta aşamasında yapılan hasat ile elde edilir. Orta kurulukta ve sertlikte şeklinde tarif edilebilir. Şeker oranı sükkari hurmasına nazaran daha azdır. Bulunduğu bölgede yoğun tüketilen hurma cinslerinden birisidir.

Sukhal Hurması; Sukhal Hurması, Suudi Arabistan’ın bütün bölgelerinde yetişir. Yetiştirilme sırasında zayıf kalan hurmaların hasadı yapılması sayesinde sukhal elde edilir. Zayıf kalan bu hurmaların çekirdekleri oluşmaz, böylece çekirdeksiz olarak bilinir.

Bağdat Hurması; Bağdat Hurması, Irak’ta ve İran’ın bazı bölgelerinde yetişir. Şeker oranı az olan hurma cinslerinden birisidir. Küçük taneli bir yapıya sahiptir. Genelde diyet yapanlar tarafından sıklıkla tüketilir.

Acve Hurması; Acve Hurması Medine şehrinin Avâlî bölgesinde yetişir. Acve; Hurma çeşitleri arasında “en iyi hurma”, “en pahalı hurma” olarak bilinir ve tanınır. Halk arasında “Peygamber hurması” olarak da isimlendirmiştir. Üretimi sınırlı, manevi değeri olan bir hurma cinsidir.

Sukkari Hurması; “Sukkari” kelime anlamı ile Arapçada şekerli anlamına gelmektedir. Suudi Arabistan’ın en tatlı hurmasıdır. Riyad Al-Qasim bölgesinde yetişir. Yaş halinden biraz daha olgunlaştığında hasadı yapılır. Soğuk zincir ile yerel halk yıl boyu özellikle kahve yanında yoğun tüketir.

Sahine Tatlısı; Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminde İslam mutfağında yer alan lezzetlerden biridir. Ramazan aylarında sahurda tüketilen sahine tatlısı, enerji aynı zamanda şifa deposu olarak biliniyor. İçerisinde bulunan bal, tereyağı, tahin ve susam sebebiyle kan şekerini düzenledi belirtiliyor.

Güllaç Tatlısı; mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker ile hazırlanan geleneksel Türk tatlısıdır. Kastamonu tatlısı diye de bilinir. Üzerinde mevsimine göre nar ve vişne gibi kırmızı meyvelerle ikram edilebilir.

Niğde Tahanlı Pidesi; Niğde de Ramazan aylarında özellikle sahur sofralarında hazırlanan çay ile birlikte tüketiliyor. Tahanlı pidenin oruç tutanı daha tok ve dayanıklı tuttuğu belirtiliyor.

Ramazan Pidesi; Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarımızın olmazsa olmazlarından biri de Ramazan Pidesidir. Ramazan ayında sofralarımızda özellikle sıcak bir pide yer alması için fırın önlerinde uzun kuyruklar bekleyenler olmuştur. Türk Mutfağına özgü olan ramazan pidesi üzerine susam ya da çörek otu serpilerek pişirilir.

Güzel sofralarda ve mekanlarda buluşmak dileğiyle…