Rabia Soytürk, 26 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve ailesi Trabzonlu'dur. Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Hande Erçel ? yaş kaç ? nereli ? ödülleri ? sosyal medya hesapları ? Hande Erçel ? yaş kaç ? nereli ? ödülleri ? sosyal medya hesapları ?

İlk projeyi 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisi ile gerçekleştirmiştir. Şu anda ise Veda Mektubu adlı dizide Aslı karakterini canlandırmaktadır.

24 yaşında

Filmografisi

        Yıl             Yapım                                          Rol 

2018-2019    Gülperi                                        Selen

2019-2021    Benim Adım Melek                   Defne Yıldırım

2021-2022   Alparslan: Büyük selçuklu     Karaca Hatun

2022              Duy beni                                     Ekim Güleryüz

2023              Veda Mektubu                           Aslı YIldız

İnternet

2018               Şahsiyet                                   Süveyeda

Sinema

2019               Özgür DÜnya                            Aslı

Ödüller ve adaylıkları

2022            48. Altın Kelebek Ödülleri    En iyi Kdın Oyuncu

                                                                         En iyi Dizi Çifti

instagram