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İlk projeyi 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisi ile gerçekleştirmiştir. Şu anda ise Veda Mektubu adlı dizide Aslı karakterini canlandırmaktadır.

Rabia Soytürk, 26 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve ailesi Trabzonlu'dur. Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.