Rabia Soytürk, 26 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve ailesi Trabzonlu'dur. Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk projeyi 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisi ile gerçekleştirmiştir. Şu anda ise Veda Mektubu adlı dizide Aslı karakterini canlandırmaktadır.
24 yaşında
Filmografisi
Yıl Yapım Rol
2018-2019 Gülperi Selen
2019-2021 Benim Adım Melek Defne Yıldırım
2021-2022 Alparslan: Büyük selçuklu Karaca Hatun
2022 Duy beni Ekim Güleryüz
2023 Veda Mektubu Aslı YIldız
İnternet
2018 Şahsiyet Süveyeda
Sinema
2019 Özgür DÜnya Aslı
Ödüller ve adaylıkları
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2022 48. Altın Kelebek Ödülleri En iyi Kdın Oyuncu
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