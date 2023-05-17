Kısmen Queen Charlotte: A Bridgerton Story'nin devam eden başarısı sayesinde, Netflix şovlarıyla dolu dolu bir hafta daha geride kaldı. Sınırlı dizi prequel yan ürünü, Mayıs 2023'ün başlarında piyasaya sürüldü ve yılın en iyi Netflix programlarından biri olmaya hazır görünüyor.

8-12 Mayıs haftası için Netflix, Mulligan, Black Knight, Dance Brothers, Queen Cleopatra ve Missing: Dead or Alive gibi yeni şovların yanı sıra Queer Eye 7. sezon ve Ultraman 3. sezon yayınladı. Netflix'teki en iyi diziler?

Netflix, her hafta hem İngilizce hem de İngilizce olmayan en iyi 10 Netflix şovunu ve filmini ve en iyi içeriklerin dünya çapında kaç saat izlendiğini açıklıyor. Bu hafta, kraliyet ailesi tacı korurken, diğer birçok hayran favorisi sıralamada oyalandı.

8-14 Mayıs 2023 haftasındaki en iyi 10 Netflix dizisi

Queen Charlotte: Bir Bridgerton Hikayesi bir kez daha en popüler diziler sıralamasında en üst sırayı aldı ve bu da tüm zamanların İngilizce dilindeki en popüler 10 Netflix dizisi listesine girme potansiyeline sahip. Bridgerton prequel serisi ikinci haftasında yavaşlama emareleri göstermiyor ve hatta hayranlarına sire serisini yeniden izlemeleri için ilham verdi.

Netflix'in Dünyanın En İyi 10 TV Şovu (İngilizce) kapsamında yayınladığı verilere göre, geçtiğimiz haftanın en popüler Netflix şovları şunlar:

Queen Charlotte (158,68 milyon saat) Firefly Lane sezon 2 (31,9 milyon saat) tatlı diş 2. Sezon (27,61 milyon saat) Eksik: Ölü ya da Diri (23,95 milyon saat) Bridgerton'ın 1. sezonu (23,88 milyon saat) Gece Ajanı (20,34 milyon saat) Kraliçe Kleopatra (20,18 milyon saat) Diplomat (18,37 milyon saat) Bridgerton'ın 2. sezonu (17,25 milyon saat) Tatlı Diş sezon 1 (11.01 milyon saat)

Kraliçe Charlotte, heyelanla zirveye ulaştı ve ilk hafta sonu izlenme sayısı olan 148,28 milyon saatin üzerine çıktı. Sınırlı dizi, 4 Mayıs'ta yayınlanmasından bu yana yaklaşık 307 milyon saat izlendi ve 90'dan fazla ülkede ilk 10'da yer alıyor. Dahası, taraftarlar bu yıl içinde 3. sezonun yayınlanmasına hazırlanırken, Bridgerton her iki sezonunu da bu haftanın ilk 10'u arasında sıraladı.

Haftanın ilk 10 sıralamasında şimdiden yeni sezon onayı alan üç dizi yer alıyor. Sweet Tooth, 2. sezonun düşmesinden kısa bir süre sonra (zaten filme alınmış ve 2024'te vizyona girecek olan) üçüncü ve son sezon için bir yenileme yaptı. Bu arada The Night Agent ve The Diplomat, hayranların en sevdiği diziler için ikinci sezon vaadiyle baskın olmaya devam ediyor.

Haftanın ilk 10'unda yer alan Firefly Lane'in son bölümleri, hayranlarını Kate ve Tully'nin buruk vedalarına ağlatmaya devam ediyor ve iki belgesel dizisi iz bırakıyor. Gerçek suç dizisi Missing: Dead or Alive, dört bölümle iyi bir gösteri sunarken, diğer belgesel dizisi Queen Cleopatra ilk haftasında yedinci sırada giriş yaptı.

Bu haftanın en iyi 10 Netflix dizisinden favoriniz hangisiydi? İzleme listenizde sırada ne var? Seçimlerinizi yorumlarda paylaşın!