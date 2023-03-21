QNB Finansportföy’ün uzman kadrosu tarafından risk ve getiri dengesi gözetilerek hayata geçirilen Kristal Serbest (Döviz- Avro) Fon’un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarından oluşuyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden şunları söyledi; “QNB Finansportföy olarak, tüm paydaşlarımız için katma değer yaratma misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘QNB Finansportföy Kristal Serbest Fon’ ile de finansal piyasaların derinleşmesi ve yatırım araçlarındaki çeşitliliği artırmayı hedefledik. Ülke ekonomisinin gelişmesinde de büyük rol oynayan yatırımları uzman kadromuzla en doğru şekilde değerlendirmek için etkin bir iletişim anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Avro Birikimlerini dilediği vadede değerlendirmek isteyen, döviz mevduata alternatif olarak daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlayan nitelikli yatırımcı statüsündeki gerçek ve tüzel yatırımcılara sunulan yatırım fonunda minimum giriş koşulu bulunmamakta olup, yatırımcılar TEFAS platformunda işlem gören QNB Finansportföy Kristal Serbest (Döviz- Avro) Fon için katılım payı alım/satım taleplerini her iş günü iletebilecekler.