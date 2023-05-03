Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dün gece Kremlin’e insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenlendiği açıklandı… Rusya, Ukrayna’yı suçlarken insansız hava araçlarının Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin’e suikast girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus haber ajansı RIA olayı duyururken, saldırıyı “planlı bir terör saldırısı” olarak tanımlayarak, “Rusya karşılık verme hakkını tutuyor” ifadesini kullandı.

Rus TASS haber ajansının haberine göre Kremlin, Rusya'nın misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Rusya'nın suikast girişimi iddiasını Ukrayna'da gerçekleştirebileceği saldırılar için gerekçe olarak kullanabileceği belirtiliyor.

İki insansız hava aracının Putin’in konutuna saldırdığı fakat Rus savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kremlin’den dumanların yükseldiği görülüyor.

PUTIN’İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kremlin’de bir hasarın meydana gelmediği belirtilirken, Putin’in de olay sırasında Kremlin’de olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in saldırı anında Kremlin’de olmadığını ve şu an Moskova dışındaki Novo Ogaryovo’da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kremlin’e insansız hava aracının saldırdığı iddia edildi. Yerel medya kuruluşları iki insansız hava aracının Kremlin’e saldırdığını açıklarken sosyal medyada paylaşılan videolarda Kremlin’in üzerinden dumanların yükseldiği belirtildi. Putin’in olağan programına devam ettiği de kayıtlara geçti. ABD medyası ise, bu haberin yayılmasından önce Moskova üzerinde insansız hava aracı kullanımına yasak geldiğine dikkat çekti. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobynin, şehir üzerinde izinsiz uçuşlara yasak getirilme kararını açıklamıştı. Açıklama sosyal medya platformu Telegram üzerinden yapıldı. 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Günü kutlamalarının ise planlandığı gibi gerçekleştirileceği de belirtildi.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA

Rusya’nın iddiaları sonrasında Ukrayna’dan bir açıklama geldi… Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Ukrayna’nın Kremlin’e herhangi bir drone saldırısı girişiminde bulunmadığını söyledi.