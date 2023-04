Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, komedi tutkunlarını heyecanlandıran “Üçlü Pürüz” filminin galası, 18 Nisan Salı akşamı Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı. Yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği, Ediz Kentkuran’ın genel koordinatörlüğünü yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Vedat Uyar’ın oturduğu filmi izlemeye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim geldi. İzleyiciler arasında Cihangir Ceyhan, Ceylan Ertem, Zara, Murat Akkoyunlu, Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Sarp Apak, Aslıhan Kapanşahin, Yeliz Kuvancı, Ufuk Bayraktar, Sadi Celil Cengiz, Şilan Makal, Eylem Şenkal, Barış Yıldız ve Orçun Kaptan da vardı. Misafirler, bir düğüne yetişmeye çalışan üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu izlerken kahkahalara boğuldu.

GÜLMEK İÇİN SİNEMAYA!

Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın yanı sıra Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı oyuncuların da rol aldığı, Haluk Levent’in ise kendisini canlandırdığı “Üçlü Pürüz”ün galasına film ekibi tam kadro katıldı. Gösterim öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıkan ekip, iddialı bir komedi filmine imza attıklarını belirterek herkesi sinema salonlarına davet etti.

OKAN CABALAR: ÜÇ SAFTİRİĞİN KOMİK HİKÂYESİ

Okan Cabalar: “Birazdan üç saftiriğin çok komik hikâyesini seyredeceksiniz. Sabahtan beridir röportaj veriyoruz. ‘Seyirci bu filmi niye izlesin?’ diye soruyorlar, izlesinler çünkü çok komik.”

Korhan Herduran: “Üzerinde itinayla çalışılmış, ustaların bir araya geldiği çok hoş bir film. Bir de bu dönem gülmeye, eğlenmeye çok ihtiyaç var. O ihtiyacı karşılayacak bir film oldu. Yolu, bahtı açık olsun.”

Emrah Kaman: “Ben de filmin başarılı olacağını düşünüyorum. Şu açıdan çok kıymetli bizim için; ‘Kardeş Payı’nın yazarı, yönetmeni ve ikinci yönetmeni bu filmde bir araya geldi. Biz de elimizden geldiğince kendimizi göstermeye çalıştık, inşallah başarılı olmuşuzdur.”

Ecenaz Üçer: “Çok keyifli çektik. Oyuncu arkadaşlarımla, yönetmenimle, yapımcımızla, inanılmaz bir film yaptık. Sizi güldüreceğiz en azından. Bugünlerde hepimizin ihtiyacı var. Çok güzel, çok tatlı oldu. İyi seyirler diliyorum.”

Müfit Kayacan: “Bu filmin akıbetinin gerçekten güzel olmasını diliyorum, inanıyorum. Gerçekten samimi bir ekiple, yapımla ve yönetmenle çalıştığımı düşünüyorum. İzleyicinin kendisine sevgiyle samimiyetle giden şeyleri sahiplendiğini düşünüyorum. Bu filmin de öyle olacağına inanıyorum. Herkesin emeğine sağlık.”

HALUK LEVENT: ÖLDÜRMEDEN ÖNCE İKİ KELİME KONUŞTURSALARDI!

Filmde konuk oyuncu olarak rol alan Haluk Levent, karakterinin öldürüldüğünü esprili bir dille anlattı: “Biliyorsunuz çok kötü günler geçirdik. Şu 2 aylık dönem içinde deprem bölgesine çok büyük destekleri olan bir yapım şirketi vardı; Aytaç Medya. Çocuklar için 50 milyon liralık kırtasiye malzemesi, bunun yanında onlarca konteyner yardımda bulundular. Ben de dedim ki; madem öyle, ben de sizin filminizde küçük bir rol alacağım. Küçük ama benim açımdan çok iyi bir rol değildi. Çünkü beni öldürüyorlar! Ben, 3 dakika bile olsa oyunculuk kabiliyetimi göstermek için geldim. Gelecekte ne kadar iyi bir oyuncu olacağımı da gösterebileceğimi düşündüm. Hemen beni öldürdüler! Tam oynayacakken öldürdüler. Şaka bir yana, toplumumuzun gülmeye ihtiyacı var. Yolu bahtı açık olsun.” Ünlü sanatçı, “İlk filminiz mi?” sorusuna da esprili bir yanıt verdi: “İlk oynayamadığım film diyebilirim. Fırsat verilebilirdi, teessüf ediyorum. Öldürmeden önce iki kelime konuştursalardı. Olmadı yani. Ama olsun. Dediğim gibi gönül borcum var Aytaç Medya’ya. Gelir oynarım dedim, oynatmadan öldürüp yolladılar. Galiba o ışığı göremediler.”

Haluk Levent, filmde rol alan ve kısa dönem askerlik yapan Özgür Can Çoban’a da takıldı: “Filmde oynayan bu arkadaşımızın benden çok daha fazla rolü var. Biliyorsunuz aylardır, yıllardır hasretini çekiyoruz. Asker arkadaşımız. İzin alındı bugün onun buraya katılabilmesi için. Ben 18 ay askerlik yaptım, Özgür Can 1 ay yaptı. 1600 tane hikâye biriktirmiş 14 günde. Askerden sonra muhabbetten kaçınılması gereken insanlar arasında bulunuyor!”

Özgür Can Çoban ise “Kısa dönemleri bu kadar ezdikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de bu gece galaya katılmama izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ADANA YOLUNDA MACERADAN MACERAYA

21 Nisan Cuma günü vizyona girecek “Üçlü Pürüz”ün konusu şöyle: Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Çabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

