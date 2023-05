“Punisher: War Zone”, “King Arthur”, “Thor” filmleri ve HBO'nun “Rome” gibi şovları ve yakında çıkacak olan “Ahsoka” dizisi gibi filmlerde rol alan İrlandalı aktör Ray Stevenson , Pazar günü İtalya'da öldü. Çeşitlilik yayıncısıyla onayladı. 58 yaşındaydı.

Ölüm sebebi bulunamadı.

25 Mayıs 1964'te Kuzey İrlanda'da doğan Stevenson, kariyerine 1990'larda TV şovlarında görünerek başladı, ardından 2000'lerden başlayarak Hollywood filmlerinde aksiyon rolleri almaya başladı. İlk büyük film rolü Antoine Fuqua'nın 2004 yapımı macera filmi “Kral Arthur”da Yuvarlak Masa Şövalyelerinden biri olan Dagonet'i canlandırdı. Filmde, karakteri, Arthur'a (Clive Owen) ve savaşçı kardeşliğine yardım etmek için savaşta kendini feda ediyor.

Stevenson, 2008'de Marvel filmi “Punisher: War Zone”da başrolde yer aldı ve burada paralı asker, namı diğer Frank Castle'ı canlandırdı. Disney, Marvel evreninin haklarını almadan ve daha sonra Netflix dizisi “Daredevil”da karakteri yeniden tanıtmadan önce, filmin Kuzey Amerika'da Lionsgate tarafından dağıtılmıştı. Stevenson, Punisher'ı ekranda canlandıran üçüncü aktördü. Dolph Lundgren kanunsuzu ilk olarak 1989'da doğrudan videoya çekilen bir yayında oynadı, ardından 2004'te R dereceli “Punisher”da Thomas Jane izledi. "War Zone", serinin PG-13 yeniden başlatmasıydı, ancak 35 milyon dolarlık bir bütçeden 10.1 milyon dolar kazandıktan sonra gişede başarısız oldu. Jon Bernthal daha sonra Netflix'in “Daredevil” ve “The Punisher” şovlarında rol aldı.

2010'larda Stevenson, "The Book of Eli", "GI Joe: Retaliation", "The Three Musketeers" gibi aksiyon filmlerinde ve Marvel'in "Thor" ve Lionsgate'in "Divergent" uyarlaması gibi serilerde rol aldı. Stevenson, ikinci Marvel gezisinde, Chris Hemsworth'un Thor'unun müttefiki olan Warriors Three'den biri olan Asgardlı kahraman Volstagg'ı canlandırdı. Cate Blanchett'in kötü adamı Hela tarafından “Thor: Ragnarok”ta vurulmadan önce ilk üç “Thor” filminde rol aldı. “Divergent” dizisinde Stevenson, Abnegation grubunun belediye meclisi lideri ve Four'un babası (Theo James) Marcus Eaton'ı canlandırdı.

Geçenlerde Stevenson, Oscar adayı Tollywood gişe rekorları kıran “RRR”de kötü Vali Scott Buxton olarak göründü. Ayrıca bu yazın Disney+ “Star Wars” dizisi “Ahsoka”da karanlık tarafa dönen ve şeytani Büyük Amiral Thrawn'ın müttefiki olan Baylan Skoll adlı bir Jedi olarak görünecek. Daha önce “Star Wars Rebels” ve “Star Wars: The Clone Wars”da Gar Saxon karakterini seslendirmişti.

TV tarafında Stevenson, 2005-07 yılları arasında HBO tarihi draması “Rome”da Titus Pullo olarak rol aldı. Kevin McKidd'in karşısında, Roma İmparatorluğu başlarken birçok önemli tarihi olaya tanık olan Lucius Vorenus rolünde Romalı bir askeri canlandırdı. Gösteri, iki sezon boyunca yedi Emmy aldı.

Stevenson ayrıca Showtime'ın “Dexter” 7. Sezonunda Ukraynalı mafya Isaak Sirko'yu, Starz'ın “Black Sails” korsan serisinde Blackbeard'ı ve “Vikings”in 6. Sezonunda denizci Othere'yi canlandırdı.

"Ahsoka"ya ek olarak, Stevenson'ın ölümünden sonra "1242: Gateway to the West" ve "Cassino in Ischia" filmleri yer alacak.