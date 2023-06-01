Londra'daki Puma mağazasında Fenerbahçe'nin beş yıldızlı 2023/24 sezonu forması 79 Sterlin etiketiyle satışa sunuldu. Beş yıldızlı formayı İngiltere Londra'daki bir Puma mağazasında gören kişinin sosyal medyaya attığı fotoğraf gündem oldu.

Fenerbahçe'nin beş yıldızlı forması çıktı mı?

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunda giyeceğini iddia ettiği forma son dönemde sosyal medyada gündem oluyor ve çok konuşuluyor. Formada ilk göze çarpan 5 yıldızlı tasarım olmuştu. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ocak ayında 5 yıldızlı forma siparişi verdiklerini söyledi. Pekin, "Formamız tıpkı başkanımızın dediği gibi beş yıldızlı olacak" demişti.

Londra'daki Puma mağazasını ziyaret eden bir futbolsever, ilk defa 5 yıldızlı formayı görmüş oldu. Fenerbahçe'nin beş yıldızlı yeni formasının 75 £ (1.947 ₺) fiyatından satışta olduğu fotoğrafta görünüyor.