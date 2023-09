Tahmini Okuma Süresi: dakika

Espor takımı White Gaming, PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nı birincilikle bitirerek 122.500 TL ödülün sahibi oldu. Turnuvanın finali 2 gün sürerken büyük çekişmelere sahne olan maçlar hem GameX’te düzenlenen “İzleme Etkinliği”nde oyunseverler tarafından heyecanla takip edildi hem de PUBG MOBILE’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, bu yıl Xiaomi sponsorluğunda düzenlediği, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın büyük finalini gerçekleştirdi. Toplam 500.000 TL ödül havuzu bulunan ve amatör oyuncular için profesyonel espor arenasının kapılarını aralayan turnuvanın şampiyonu White Gaming oldu ve birincilik ödülü olan 100.000 TL’yi kazandı. 22.500 TL’lik WWCD ödülünün de sahibi olan takım, turnuvadan toplamda 122.500 TL’lik ödül ile ayrıldı.

İlk üç şöyle: White Gaming, Fors Esports ve No Value

Binlerce amatör ve yarı profesyonel takımın eleme aşamasında mücadele ettiği turnuva finallerinde Barış G & Barbar ve Mezarcı & Barış Bra ligine kaydolan 16 takım kıyasıya mücadele etti. 2 gün süren ve her gün altışar maçın oynandığı finallerin kazanan takımı 144 puan toplayan White Gaming olurken onu 98 puanla Fors Esports ve 89 puanla No Value takip etti.

Başarılı takımlar hedef büyüttü, sırada PMPL elemeleri bulunuyor

Turnuvanın final aşamasında başarı gösteren bu 3 takım, kazandıkları para ödülünün yanı sıra PUBG MOBILE Pro League (PMPL) elemelerine katılma şansı da elde etti. Böylece profesyonel espor arenasına büyük bir adım atmış olan bu takımlar, hedeflerini bir basamak daha yükseltmek için önemli bir fırsatı da yakalamış oldu.

Maçlar oyunseverler tarafından büyük ilgi gördü

PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın finalleri, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen GameX 2023’te gerçekleştirildi. Maçlar PUBG MOBILE Türkiye ve PUBG MOBILE Esports Türkiye’nin Youtube, Tiktok ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanırken aynı zamanda fuara gelen ziyaretçilerle birlikte izleme etkinliği de düzenlendi. Okul çantası, Zafer Bayramı tişörtü, Infinix marka kulaklık ve sırt çantası, gamepad, taşınabilir şarj cihazı, şarj kabloları ve MSI marka kulaklık gibi çeşitli sürprizlerinde olduğu etkinlikte katılımcılara binlerce çeşitli hediyelerde dağıtıldı.