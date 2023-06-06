Amatör oyunculara profesyonel arenanın kapılarını açan ve Xiaomi sponsorluğunda düzenlenen PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 3’üncü sezon başvuruları başladı. Toplam 500.000 TL ödül havuzuna sahip turnuvada yer alacak oyuncular, Barış G & Barbar veya Mezarcı & Barış Bra’nın liginde mücadele ederek 2024 PMPL (PUBG MOBILE Pro League) Elemeleri’ne yükselme fırsatı yakalayacak.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, Xiaomi sponsorluğunda düzenlenecek Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 3’üncü sezonunu duyurdu. İlk iki sezonda olduğu gibi Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 3’üncü sezonu da profesyonel arenaya adım atmak isteyen amatör oyuncular için önemli bir kapıyı aralayacak.

Toplam ödül havuzu 500.000 TL

Her oyuncunun katılabileceği ve arkadaşlarıyla PUBG MOBILE oynayarak yeteneklerini gösterebileceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 3’üncü sezonu, 500.000 TL ödül havuzunun yanı sıra tüm oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor. Turnuva başvuruları, 5 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında www.pubgmturkiye.com web sitesi üzerinden yapılacak.

Oyuncular Barış G&Barbar veya Mezarcı&Barış Bra’nın liglerinde yer alacak

Turnuvaya kaydolan oyun severler, Barış G&Barbar veya Mezarcı&Barış Bra’dan oluşan dört büyük yayıncının 2’ye 2 ayrılacağı, iki farklı yayıncı liginden oluşacak eleme aşamasında mücadele edecekler.

Elemelerinin 11 – 27 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 3’üncü sezon finalleri ise özel izleme etkinlikleri ile birlikte 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Başarılı ilk üç takım PUBG MOBILE Pro League Elemeleri’ne yükselecek

Turnuvayı ilk üç sırada tamamlayan takımlar 2024 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Elemeleri’nde oynamaya hak kazanacaklar. Topluluk turnuvası kazananlarının PMPL Elemeleri’ne bağlandığı bu turnuva, profesyonel espor arenasında yer almak isteyen oyunculara büyük bir fırsat sunuyor.

Geçen yılın şampiyonu bu yıl PMPL Avrupa’da mücadele edecek

Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın ikinci döneminin şampiyon takımı Melise Esports, PUBG MOBILE Türkiye Ulusal Kupası’ndaki (PMNC) başarılarının ardından PUBG MOBILE Pro League’de (PMPL) yer aldı. Burada da başarılı sonuçlar yakalayan Melise Esports, PMPL Avrupa biletini kazandı.

Kadın oyunculara destek turnuvası

Turnuvanın üçüncü yılında PUBG MOBILE, esporda cinsiyet eşitliğine katkı sunma hedefleri doğrultusunda Yükselen Yıldızlar Turnuvası içerisinde ayrı bir Kadın Ligi de hayata geçirecek. Kadın oyuncuları destekleyerek kadınların espor dünyasında daha fazla yer almasını hedefleyen PUBG MOBILE, bu kapsamda hem yerelde hem de global arenada çeşitli adımlar da atıyor.

Markanın Avrupa ekibi son iki yıldır PUBG MOBILE European Wonder League (PMEWL) kadınlar turnuvasını düzenlerken burada Türk takımların rüzgarı esmeye devam ediyor. Turnuvanın ilk yılında Rise of Queens güçlü performansıyla şampiyon olurken kadınlar gününe denk gelen 8 Mart 2023 tarihinde verdiği başarılı mücadeleyle Galatasaray Esports da bu yılın şampiyonu olmuştu.

PUBG MOBILE’dan oyunculara takım olma fırsatı

Oyun severlere çeşitli fırsatlar sunan turnuvada yer almak isteyen ancak henüz bir takımı olmayan oyuncular, PUBG MOBILE Espor Türkiye Discord adresi üzerinden kendilerine takım arkadaşı da bulabilecekler.