Haritayı öğrenmek: Oyuncular, haritayı dikkatlice inceleyerek popüler ve daha az yoğun bölgeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgi, düşmanları bulma ve iyi pozisyonlar alarak üstünlük sağlamada kritik öneme sahiptir.

Silah ve ekipmanları tanımak: Oyuncular, silahların ve ekipmanların farklı kullanım alanlarını ve avantajlarını öğrenerek her durumda en iyi silah ve ekipman kombinasyonunu kullanabilmelidir.

Ayarları optimize etmek: Oyuncular, oyun ayarlarını cihazlarına ve oyun tarzlarına göre ayarlayarak daha iyi bir oyun deneyimi elde etmelidir. Bu, duyarlılık, grafik ve kontrol ayarlarını içerir. GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak: Bütçesi 1 milyar doları aşabilir

İletişim ve takım çalışması: Oyuncuların, takım arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurarak düşmanların konumunu ve stratejilerini paylaşmaları önemlidir. Takım halinde hareket etmek ve düşmanları birlikte avlamak başarıya giden yolda büyük rol oynar.

Sürekli hareket halinde olmak: Oyuncuların sürekli hareket halinde olması, düşmanların hedef almasını zorlaştırır ve daha zor bir hedef olmalarını sağlar.

Dikkatli olmak ve sesleri dinlemek: Oyuncular, oyun sırasında seslere ve ayak seslerine dikkat ederek düşmanların yaklaşımını fark etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

Çevreyi kullanmak: Oyuncular, çevredeki yapılar ve arazi avantajlarından yararlanarak düşmanlara karşı üstünlük sağlamalıdır.

Savaşa girmeden önce plan yapmak: Oyuncular, savaşa girmeden önce düşmanları nasıl alt edeceğine dair bir plan yaparak savaşı kazanma şansını artırmalıdır.