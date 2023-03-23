Oyuncular Veyron serisinin en son modelini deneyecekler

Veyron süper otomobil serisi Bugatti'yi otomotiv dünyasının zirvesine taşıdı ve serinin en son modeli olan Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, kelimenin tam anlamıyla 'hız' anlamına gelen ismiyle, dünyanın en hızlı ve en güçlü üretim araçlarından biri oldu. Başlangıçta 2,2 milyon dolardan satılan, dünya çapında tükenmiş olan ve dünya rekoru kıran 408,84 km/s'lik araç PUBG MOBILE oyuncularının beğenisine sunuldu. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse'nin oyuna eklenmesi dışında, oyuncular türünün tek örneği Bugatti La Voiture Noire'ı sürmek için eşsiz bir fırsata da sahip olacaklar. Bugatti'nin 110. yıldönümünü kutlamak için tanıtılan ve Bugatti Type 57 SC Atlantic'e saygı için tek seferlik yapılan "La Voiture Noire", Bugatti'nin kendi tarihine bir övgü niteliğinde ve Bugatti estetiğinin bir manifestosu olarak karşımıza çıkıyor. Sadece tek bir modeli bulunan bu ortaklık ile PUBG MOBILE, oyuncularına türünün tek örneği olacak bir deneyim sunuyor. Uluslararası üne sahip olan ve 110 yılı aşkın süre önce kurulan Bugatti, dünyanın en seçkin süper otomobil markası olarak kendini kanıtladı. Öncü ruhu ve mükemmellik tutkusuyla tanınan Bugatti, zarafeti güçle birleştirerek otomotiv tasarımının sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Tencent Games PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang "PUBG MOBILE olarak oyunculara en inanılmaz deneyimleri yaşatmak için her zaman en önde gelen iş ortaklarını arıyoruz. Bugatti, 110 yılı aşkın süredir dünyanın en çok aranan, güçlü ve ikonik araçlarından bazılarını yarattı ve otomotiv tasarımı alanında liderliğini sürdürüyor. Bugatti'nin üst düzey ve son derece özel süper otomobillerini PUBG MOBILE'a getirmekten ve oyuncuların savaş alanlarını yıkıp geçerken keyif almalarını sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.