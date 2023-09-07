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24 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında; 6 kıtadan 111 ülkenin rekor bir katılım sağladığı 15. Dünya Espor Şampiyonası; CS: GO, Tekken 7, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Dota 2 ve eFootball kategorilerinde oynanan müsabakalar sonucunda tamamlandı. Tekken7, Efootball, PUBG Mobile, MLBB’de (Mobile Legends: Bang Bang) CS:GO ve Dota 2 oyunlarında Romanya’da madalya mücadelelerine çıkan milli takımlarımız; PUBG Mobile ile dünya ikinciliğini kazandı. Berkin Çetin, Mehmet Akif Kastal, Zekeriya Taha Ünlü, Faruk Hamsici ve Furkan Şentürk’ten oluşan milli takımımız, çıktığı 18 mücadele sonunda topladığı 173 puanla dünya ikincisi unvanını aldı. PUBG Mobile kategorisinde Kırgızistan birinci, turnuvanın ev sahibi Romanya da üçüncülük derecesini elde etti.

Başkan Özdemir: “Esporda dünyanın en iyi ülkesi olacağız”

Şampiyona sonrası milli takımlarımızın performansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Rekor bir katılımın sağlandığı 15. Dünya Espor Şampiyonası’nda, PUBG Mobile ve MLBB takımlarımız Avrupa elemelerinde kota mücadeleleri sonucunda şampiyonaya katılma hakkı elde ederken, eFootball ve Tekken takımlarımız da şampiyona doğrudan katıldı. Uzun bir hazırlık maratonunun ardından Romanya’da mücadele eden tüm sporcularımız ve takımlarımız, ülkemize yakışır bir performansa imza attı. Bunun sonucunda da PUBG Mobile takımımız dünya ikinciliği madalyasını kazandı. Turnuvada mücadele eden tüm sporcularımıza tebriklerimizi iletiyoruz. Türkiye Espor Federasyonu olarak, espor alanında dünyanın en iyi ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl tüm oyunlarda zirveyi hedefleyen bir takım olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi espor kullanıcılarını birer oyuncu olarak değil, sporcu olarak görüyor ve federasyon olarak desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.