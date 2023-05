Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, İtalyan motosiklet üreticisi Ducati ile oyunculara heyecan verici bir iş birliğine imza attı.

PUBG MOBILE'ın 2.6 Güncellemesinin bir parçası olarak başlayan ve 15 Haziran'a kadar devam edecek bu iş birliğinde oyuncular, Ducati Panigale V4 S'yi Ducati Kırmızısı imza görünümünün yanı sıra Gölge Hayalet, Kızıl Fırtına ve Kırmızı Şimşek dahil olmak üzere üç ek renk şemasıyla elde edebilecekler. Bunların yanı sıra, oyuncuların gerçekten profesyonel birer Ducati yarışçısı olmalarını sağlamak için bir dizi profesyonel yarış kıyafeti ve aksesuar da oyunda olacak.

Panigale V4 S, Ducati serisindeki mükemmel supersport motosikletin daha rafine versiyonu ve yarış dünyasından üretim motosikletlerine kadar sürekli bilgi ve teknoloji gelişiminin en tepe noktasıdır. Panigale V4 S, her türden sürücüye daha fazla heyecan sunmak için her yıl geliştirilmekte ve pistte en hızlı olmak için her ayrıntısıyla tasarlanmaktadır.

Ducati Panigale V4 S'in oyun içi gelişine ek olarak, oyuncular Kırmızı Fırtına Kask, Ducati Sport C2 Pantolon, Ducati Speed Evo C2 Ceket, Ducati Corse City C2 Bot, Ducati Kapüşonlu Sweatshirt ve Kırmızı Şimşek Sırt Çantası gibi Ducati'den ilham alan ekipmanlarla bu keyifli sürüşe hazırlanabilirler.

Tencent Games PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang, "Ducati'nin Panigale V4 S modelini ve Ducati temalı ekipmanları PUBG MOBILE'da oyuncuların beğenisine sunduğumuz için çok heyecanlıyız. Ducati'nin mükemmelliğe olan bağlılığı PUBG MOBILE ile mükemmel bir uyum yakaladı. Araçlardaki kusursuz İtalyan tasarımı, şık zarafetleri ve katıksız güçleriyle birleştiğinde oyuncuların kendilerini harika hissetmelerini sağlayacak" dedi.

Ducati Lisanslama, Mağazacılık ve Kurumsal Sponsorluk Başkanı Alessandro Cicognani ise "PUBG MOBILE oyuncularının Ducati Panigale V4 S'yi tüm güzelliğiyle deneyimlemesi için sabırsızlanıyoruz. Oyunculara en sevdikleri oyunun içinde, en üst düzey supersport motosikleti deneyimleme şansı vermek ve PUBG MOBILE ekibiyle iş birliği yapmak mutluluk duyduğumuz bir şey. Panigale'nin oyuncular üzerinde kalıcı bir etki yaratacağını umuyoruz" dedi.

Yenigün Haber Merkezi