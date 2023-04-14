Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, dünyanın en çok aranan koleksiyon ürünlerinden bazılarını savaş alanına getirmek için koleksiyon markası [email protected] ile yaptığı ortaklığı duyurdu.

Japon şirketi MEDICOM TOY CORPORATION tarafından tasarlanan ve üretilen [email protected] koleksiyon figürleri, PUBG MOBILE oyuncularının beğenisine sunuluyor! Oyun severler Erangel'deki battle royale maçlarında rastgele olarak haritaya dağıtılan üç tür dev [email protected] bulacaklar. Oyuncular onlarla etkileşime girerek buldukları [email protected] türüne karşılık gelen malzemeleri kazanabilecekler.

Bu iş birliği ile savaş alanlarında oyunculara katılabilecek dört [email protected] yoldaş, Sv. 3 Başlık [email protected] Kanka, Avcı Kamuflajlı [email protected] Kanka, Yeraltı Gezgini [email protected] Kanka, Hava Yardımı [email protected] Kanka oyuna eklenecek. Ayrıca oyuncuların kendi oyun içi PUBG MOBILE temalı [email protected] koleksiyonlarını sergilemelerine olanak tanıyan yepyeni bir eşya koleksiyonu da mevcut olacak!

Tencent Games PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang, "Bu özel koleksiyonlar için yeni bir platform sunmaktan ve PUBG MOBILE'a ‘trend belirleyen’ bir marka getirmekten dolayı çok heyecanlıyız. [email protected], tıpkı bizim battle royale türünde sınırları zorladığımız gibi, koleksiyon alanında yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, heyecan verici ve yaratıcı işler üretiyor. Kendileri PUBG MOBILE için mükemmel bir ortak ve oyuncuların da bu özel öğeleri oyun içinde görmeleri onlar için heyecan verici olacak. Ayrıca oyuncuların sınırlı sayıdaki fiziksel PUBG MOBILE [email protected] satın almaya hak kazanmak için oyun içi etkinliklere katılarak, sanat tarihinin bir parçasına sahip olma şansını elde etmeleri için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

MEDICOM TOY CORPORATION Başkanı ve CEO'su Tatsuhiko Akashi ise "[email protected]'i dünyanın dört bir yanındaki oyunculara tanıtmak için PUBG MOBILE ile çalışmaktan çok memnunuz. PUBG MOBILE ile hayranların [email protected] ile yepyeni bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyacak heyecan verici bir ortaklık üzerinde çalışmak büyük bir zevkti." ifadelerinde bulundu.

[email protected] etkinliği bugün, yani 14 Nisan 2023'te PUBG MOBILE'a geliyor ve 15 Mayıs 2023'te sona erecek. Oyuncular 31 Mayıs 2023 tarihine kadar [email protected] yoldaşlarını ve eşyalarını satın alabilecekler.

Dahası PUBG MOBILE'ın [email protected]'leri yakında gerçek dünyada görücüye çıkacak! Sınırlı sayıda üretilen PUBG MOBILE Air Drop [email protected]'in fiziksel versiyonunu satın almaya hak kazanmak için oyuncuların yakında PUBG MOBILE'a gelecek oyun içi etkinliklere katılmaları gerekecek.