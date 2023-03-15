Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, 5. yıl dönümünü 2.5 güncellemesi ve oyuncuların modlardan haritalara kadar kendi oyun içi içeriklerini oluşturmalarına olanak sağlayan yepyeni bir inşa modu olan World of Wonder ile kutluyor. PUBG MOBILE'ın 5. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yeni alanlar, eşyalar ve ödüller geldiği gibi Ağır Silah ve Metro Royale modları da güncelleniyor. Yeni güncelleme ayrıca Cycle 4 Sezon 11 ve Royale Pass Month 21’de kilidi açılacak çeşitli yeni kozmetikler getiriyor.

PUBG MOBILE, oyunculara PUBG MOBILE oynamanın yepyeni bir yolunu sunmak için sonsuz olasılıklarla donatılmış ücretsiz bir inşa modu olan World of Wonder'ı duyurdu. Beta sürümü 16 Mart'ta başlayacak olan World of Wonder'ın heyecan verici sunumunun bir parçası olarak oyuncular, çok sayıda yeni harita ve oyun modunda bu yeni modun sunduğu olanaklara tanık olabilecekler. World of Wonder'ın Beta aşamasında, oyuncular düzenleme özelliklerine bizzat sahip olmak ve yaratıcı olmak için başvuru yapma şansına da sahip olacaklar. World of Wonder'ın düzenleme erişimi hakkında daha fazla detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

World of Wonder testlerinin bir sonraki aşamasında savaş alanı; Erangel'in bazı ikonik konumlarından (Kuş Tüneği, Mercan Resifi, Yeşim Dünya ve tüm Erangel haritası) esinlenerek sıfırdan inşa edilebilecek ve oyun alanı haline getirilebilecek. Oyuncular; tek bir kaydırma hareketiyle kopyalama, silme, çevirme, yakınlaştırma, uzaklaştırma, serbest görüş ve daha fazlasını yapabilecek ve özel olarak tasarlanmış bir dizi araç kullanarak farklı nesneler, malzemeler ve bina türlerini inşa edebilecek. Yetişmekte olan oyun tasarımcıları bir dizi oyun cihazı ve nesne kullanarak gelişmiş özelliklerle oyun parametrelerini, PUBG MOBILE oynamanın yeni mekaniklerini ve yollarını gösterebilecekler!

Ancak endişelenmeyin - sıfırdan başlamayı göz korkutucu bulanlar, önceden ayarlanmış iki oyun şablonuyla tasarıma başlayabilecekler: Varsayılan klasik Battle Royale formatına sahip Erangel Modu ve World of Wonder kullanılarak oluşturulmuş yepyeni bir haritada 4'e 4 Takımlı Ölüm Maçı olarak çalışacak Craft Modu.

Bu düzenleme özellikleri henüz Beta sürümünde yaygın olarak kullanılamayacak olsa da 16 Mart'tan itibaren oyuncular kendi yapıları için ilham almak üzere diğer oyuncular tarafından oluşturulan haritaları ve modları keşfedebilecekler! World of Wonder, denemek için resmi olarak önerilen ve en popüler yapıları gösteren bir öneri listesine de sahip olacak.

PUBG MOBILE 5. yıl dönümünü kutluyor

Ayrıca 18 Mart'taki 2.5 güncellemesiyle birlikte PUBG MOBILE'ın 5. yıl dönümü kutlamaları ve hayal gücü çoklu harita güncellemeleri de oyuna ekleniyor! Oyuncular Erangel'deki iki yeni Hayal Meydanı'na giderek en sevdikleri mobil battle royale oyununa mutlu yıllar dileyebilir ve merkezdeki büyük sandık için yarışabilirler. Ya da Erangel ve Livik çevresinde bulunan on küçük Hayal Mahallesini ziyaret ederek tedarik ödüllerini yükleyebilirler.

Düşman ateşine veya köprü geçişlerine kalkan olan renkli Blok Siper, erzakları geçmiş sezonlardan eşyalara veya tamamen yeni eşyalara dönüştüren Malzeme Dönüştürücü, oyuncuları havaya fırlatmak için kullanılabilen Seyyar Trambolin veya fırlatılabilir eşyaları ve oyuncuların kendilerini uçurmak için kullanacakları İki Amaçlı Top dahil olmak üzere yıl dönümü partisini canlandıracak dört yeni eşya da oyuna eklenecek.

Ayrıca 2.5 Güncellemesi Payload'da yeni bir ağır yük aracı ve Metro Royale'de yeni sarf malzemeleri ve oyuna yardımcı ödül mekaniği gibi oyuncu deneyimini geliştirecek güncellemeleri de getiriyor. Oyuncular kendilerini ek yeni içerikler, ödüller ve kozmetikler getirecek olan Cycle 4 Sezon 11 ve Royale Pass Ay 21 için hazırlanmaya başlayabilir.

PUBG MOBILE'ın Sürüm 2.5 Güncellemesinde yer alan içeriklerle ilgili tüm ayrıntılara ve resmi yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hayatı hızlı yaşamayı seven oyuncular için önümüzdeki günlerde savaş alanlarına özel bir yenilik de gelecek. İkonik ve dünyaca ünlü bir otomobil üreticisi ile henüz duyurulmamış yeni bir iş birliği ve daha fazlası için PUBG MOBILE’e takip devam edin!

PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store ’dan indirilebilir.

PUBG MOBILE ile ilgili daha fazla bilgi için Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitch ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.