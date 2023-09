Tahmini Okuma Süresi: dakika

PUBG MOBILE’ın heyecan verici 2.8 güncellemesi zombilerin istila ettiği savaş alanları ile birlikte yeni bir PvE modu, Metro Royale 16. Sezon ve Cycle 5 14. Sezonu oyuna ekliyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, 7 Eylül'de yayınlanacak 2.8 Güncellemesiyle ölümsüz orduların istilasına uğrayacak. Cadılar Haftası öncesinde Zombiler, savaş alanlarını istila ediyor ve keşfedilecek tüyler ürpertici yeni düşmanlar, zorluklar, yetenekler ve eşyalar oyuncuları bekliyor. Yeni güncelleme ile beraber ayrıca World of Wonder'a eklenecek Eser Puanlaması ve yeni bir Zombi PvE şablonunun yanı sıra yeni Metro Royale Sezonu ve Cycle 5 Sezon 14 gibi önemli geliştirmeler de oyuna ekleniyor.

Zombi İstilası Başlıyor

2.8 güncellemesinde, enfekte olmuş zombi orduları 6 Kasım'a kadar Erangel, Miramar ve Livik haritalarını istila edecek! Aerolith'in titreşen karanlık enerjisi, onun çalışmalarını yaptığı laboratuvarı mutasyona uğratarak bol miktarda malzeme ve kaynakla dolu terk edilmiş bir çorak araziye dönüştürüyor. Oyunda bu araziye girenlere otomatik olarak bir Canlanma Kartı verilecek.

Bu haritalardaki Aerolith Laboratuvarı ve Karargâh’ın derinliklerinde mücadele eden oyuncular, mümkün olduğu kadar çok mutantın Aerolith tarafından ele geçirilmesini engellemeli. Aerolith ne kadar çok mutant ele geçirirse, ortaya çıkan ürkütücü Öfkeli Vahşi o kadar güçlü olacak ve oyuncuları daha da zorlu bir mücadele bekleyecek. Bu korkunç düşmanı yenen oyuncular bir sandıkla ödüllendirilecekler.

2.8 Güncellemesinde oyuncuları eşit derecede korkutucu üç Zombi çeşidi de bekliyor. Normal mutantlara ek olarak, uzun boylu ve korkutucu olan Vahşi güçlendirilmiş, kaslı sağ koluyla silah ve kalkan kullanırken, oldukça çevik olan Yırtıcı ise saldırmak ve darbelerden kaçmak için hızla sıçrayabilecek.

Bu yaşayan ölüleri yenmenin mükafatı ise karşılaşacağınız zorluklara değecek. Bazı Zombiler Aerolith Laboratuvarının etrafında uğursuzca dolaşırken, daha güçlü Öfkeli Yırtıcı Aerolith'e daha yakın bir yerde gizlenmiş olacak. Bu korkunç canavarlar yenildiğinde, oyunculara bir dizi gelişmiş doğaüstü yetenek kazandıracak genetik materyaller bırakacak. Bu materyaller arasında, yüksek miktarlarda yakın dövüş hasarı veren ve şiddetli bir ezme yeteneği olan devasa Mutasyon Eldiveni ve düşmanları kesmek için jilet keskinliğinde Mutasyon Kılıcı yer alıyor. Bu da Hızlı Koşma yeteneği ile birleştiğinde oyuncuların savaş alanlarında hızla dolaşmasına ve yol boyunca hasar vermesine olanak tanıyor.

Oyuncular ayrıca hem karada hem de denizde verimli bir şekilde seyahat etmek için laboratuvardan alabilecekleri Manyetik Uçuş Kaykayı kullanabilecek. Ayrıca parti yapmayı sevenler için Cadılar Bayramını kutlamak üzere Ekim ayının başında önemli bir sürpriz de olacak!

2.8 Güncellemesi Eser Puanlaması ile World of Wonder yaratıcı modunda iyileştirmeler, Editör için yeni oynanış dinamikleri ve yeni bir Zombi PvE Şablonu da dahil olmak üzere bir dizi yenilikle birlikte geliyor. Bu yeni oyun şablonunda her turda yeni canavar dalgaları ortaya çıkıyor ve hepsini yenen oyuncular kazanıyor.

Ek olarak Cycle 5 Sezon 14, kilidini açıp keyfini çıkarabileceğiniz yeni içerikler, ödüller ve kozmetiklerle güncellendi. Metro Royale Bölüm 16 ise yeni bir Hançer yakın dövüş silahı ve koleksiyon eşyalarını oyuna ekliyor.