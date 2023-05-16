Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, 2.6 Güncellemesi ile oyuncuları milyonlarca yıl öncesine götürecek çoklu harita değişikliklerini içeren yenilikleri savaş alanına ekliyor. Bu büyük değişikliklere ek olarak World of Wonder, harita düzenleme ve oyun modu tasarım özelliklerindeki heyecan verici güncellemelerle bir sonraki aşamaya geçiyor. Ayrıca, prestijli bir motosiklet markası ile yeni bir ortaklık kısa bir süre içerisinde duyurulacak ve Döngü 4 Sezon 12 ve Royale Pass Ace 1'in bir parçası olarak kilidi açılabilecek yeni kozmetik öğeler oyuna eklenecek.

PUBG MOBILE, 2.6 Güncellemesinde 16 Mayıs – 18 Haziran tarihleri arasındaki Dinozor Diyarı tanıtımı ile tarih öncesine gidiyor! Oyuncular, Erangel ve Livik'teki Dino Yerleşimlerini ele geçirilecek malzemelerle dolu olarak bulabilirler. Ayrıca, dinozorların kralı Tyrannosaurus Rex, maç sırasında rastgele olarak yerleşimin Fosil Geçidi’nde ortaya çıkacak ve oyunculardan onu serbest bırakmak ve sürmek için kalenin kapısını yıkmalarını isteyecek!

İlkel Bölge alanları da Erangel'in her yerinde rastgele belirecek ve düşman Pterosaurlar ve Velociraptorlar ile dolup taşacak. Bunlar evcilleştirildiğinde ise asil bineklere dönüşecekler. Her iki binek de farklı özelliklere sahip. Velociraptorlar araziye uyum sağlayabildiği gibi güçlü bir zıplamaya sahipken, Pterosaurlar binicilerini gökyüzüne çıkaracak ve takım arkadaşlarını veya düşmanları yukarıdan yakalamalarını sağlayacak! Oyun içi ödüller için çeşitli mini oyunlar oynamak üzere İlkel Bölge’leri keşfedin.

Uçan Dinozor Çember Mücadelesi, oyuncuların kanatlı dinozorlara binerek hava akrobasilerini sergilemelerini gerektirecek. Pterozorunuza binin ve zaman sınırı içinde sıcak hava balonlarından sarkan mümkün olduğunca çok çembere ulaşın! En çevik biniciler karaya geri indiklerinde Dinozor Hazinesi malzemeleriyle ödüllendirilecekler. Oyuncular ayrıca yüksek platformlardaki Dinozor Hazineleri için gözlerini dört açmalı, evcilleştirilmiş bir Velociraptor'un güçlü zıplamasını kullanarak ödüle erişmeli ve o ödülü almalıdır!

Ayrıca 2.6 Güncellemesi ile PUBG MOBILE'ın dönüm noktası niteliğindeki yaratıcı modu World of Wonder yenilikleri artıyor. Oyuncuların tasarımlarını başyapıtlara dönüştürmek için bir dizi önemli yükseltme ve iyileştirmenin gelmesiyle birlikte, artık daha fazla oyuncu eğlenceye katılabilecek ve gönüllerince inşa edebilecek. World of Wonder ayrıca oyuncuların becerilerine meydan okuyan, çeşitli gizli tuzakların yerleştirilmesine olanak tanıyan, yeni birçok oyunculu platform yarış seçeneğine de sahip olacak.

2.6 Güncellemesi ayrıca kilidini açıp keyfini çıkarabileceğiniz ek yeni içerikler, ödüller ve kozmetiklerle birlikte bir dizi Döngü 4 Sezon 12 güncellemesini de kullanıma sunuyor. Daha önce Royale Pass Ayı olarak adlandırılan bu sürümdeki Royale Pass As, Dinoground'un lansmanına uygun olarak yeni çekirdek ödüller, Sezon Görevleri ve ilgi çekici bir arka plan hikayesi getiriyor.

Son olarak, PUBG MOBILE yakında dünyaca ünlü bir elit motosiklet markasıyla ortaklığını duyuracağından dolayı oyuncuların güncellemenin ilerleyen bölümlerinde gelecek daha fazla içerik için tetikte olmaları gerekiyor!

PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store ’dan indirilebilir.

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PUBG MOBILE hakkında

PUBG MOBILE, interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyununu temel alıyor. Oyunda 100 kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncuların etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulması, tüm rakiplerini yenmesi ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalması gerekiyor.