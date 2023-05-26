EMEA Elemelerini üst sıralarda bitirenler aynı zamanda, onları bu yılki PUBG Global Championship'e bir adım daha yaklaştıracak önemli PGC Puanları da kazanacak.

PUBG Global Series 1 (PGS 1) sayesinde EMEA bölgesi PGS 2'ye toplamda beş takım gönderecek. Bunlardan üçü PUBG Küresel Ortak Takımlarımız; FaZe Clan, Natus Vincere ve Twisted Minds olurken geri kalan iki takım ile EMEA Elemelerindeki performanslarına göre hak kazanacaklar.

PGS 2 EMEA Eleme Takvimi

EMEA için tüm PGS 2 Eleme Programı aşağıdaki gibidir:

PGS 2 EMEA Açık Elemeleri: 12-17 Haziran Tüm EMEA takımlarına açık

PGS 2 EMEA Elemeleri (24 Takım): 29 Haziran- 9 Temmuz Açık Elemeleri Kazanan 14 takım Avrupa’dan 10 Takım MEA’dan 4 Takım 8 EMEA Ortak Takımı PEC: Spring Galibi (HOWL) The Rotation Galibi



Resmi bir "PGS 2 EMEA Açık Elemeleri" yayını olmayacaktır. 24 takımlık "PGS 2 EMEA Elemleri" yayını ile ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda paylaşılacaktır.

Kayıt İşlemleri:

MEA Açık Elemeleri: Kaydolmak için tıklayın Başvuru için son tarih: 13 Haziran Salı, 19:00 TSİ

Avrupa Açık Elemeleri: Kaydolmak için tıklayın Başvuru için son tarih: 11 Haziran Pazar 19:00 TSİ



PGC Puan Dağılımı

PGS 2 EMEA Elemelerinin de eklenmesiyle, EMEA PUBG Espor 2023 sezon takvimi artık toplam dört PGC Puanı veren etkinlik içeriyor olacak:

PUBG EMEA Şampiyonası: Bahar

The Rotation

PGS 2 EMEA Elemeleri

PUBG EMEA Şampiyonası: Güz

EMEA Elemelerinden yalnızca en iyi iki takım (Küresel Ortak Takımlar hariç) PGS 2’de tur atlayacak olsa da en iyi 16 takım aşağıdaki şekilde PGC Puanları kazanacak: