EMEA Elemelerini üst sıralarda bitirenler aynı zamanda, onları bu yılki PUBG Global Championship'e bir adım daha yaklaştıracak önemli PGC Puanları da kazanacak.
PUBG Global Series 1 (PGS 1) sayesinde EMEA bölgesi PGS 2'ye toplamda beş takım gönderecek. Bunlardan üçü PUBG Küresel Ortak Takımlarımız; FaZe Clan, Natus Vincere ve Twisted Minds olurken geri kalan iki takım ile EMEA Elemelerindeki performanslarına göre hak kazanacaklar.
PGS 2 EMEA Eleme Takvimi
EMEA için tüm PGS 2 Eleme Programı aşağıdaki gibidir:
- PGS 2 EMEA Açık Elemeleri: 12-17 Haziran
- Tüm EMEA takımlarına açık
- PGS 2 EMEA Elemeleri (24 Takım): 29 Haziran- 9 Temmuz
- Açık Elemeleri Kazanan 14 takım
- Avrupa’dan 10 Takım
- MEA’dan 4 Takım
- 8 EMEA Ortak Takımı
- PEC: Spring Galibi (HOWL)
- The Rotation Galibi
- Açık Elemeleri Kazanan 14 takım
Resmi bir "PGS 2 EMEA Açık Elemeleri" yayını olmayacaktır. 24 takımlık "PGS 2 EMEA Elemleri" yayını ile ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda paylaşılacaktır.
Kayıt İşlemleri:
- MEA Açık Elemeleri: Kaydolmak için tıklayın
- Başvuru için son tarih: 13 Haziran Salı, 19:00 TSİ
- Avrupa Açık Elemeleri: Kaydolmak için tıklayın
- Başvuru için son tarih: 11 Haziran Pazar 19:00 TSİ
PGC Puan Dağılımı
PGS 2 EMEA Elemelerinin de eklenmesiyle, EMEA PUBG Espor 2023 sezon takvimi artık toplam dört PGC Puanı veren etkinlik içeriyor olacak:
- PUBG EMEA Şampiyonası: Bahar
- The Rotation
- PGS 2 EMEA Elemeleri
- PUBG EMEA Şampiyonası: Güz
EMEA Elemelerinden yalnızca en iyi iki takım (Küresel Ortak Takımlar hariç) PGS 2’de tur atlayacak olsa da en iyi 16 takım aşağıdaki şekilde PGC Puanları kazanacak: