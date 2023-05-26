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EMEA Elemelerini üst sıralarda bitirenler aynı zamanda, onları bu yılki PUBG Global Championship'e bir adım daha yaklaştıracak önemli PGC Puanları da kazanacak.

PUBG Global Series 1 (PGS 1) sayesinde EMEA bölgesi PGS 2'ye toplamda beş takım gönderecek. Bunlardan üçü PUBG Küresel Ortak Takımlarımız; FaZe Clan, Natus Vincere ve Twisted Minds olurken geri kalan iki takım ile EMEA Elemelerindeki performanslarına göre hak kazanacaklar.

PGS 2 EMEA Eleme Takvimi

EMEA için tüm PGS 2 Eleme Programı aşağıdaki gibidir:

  • PGS 2 EMEA Açık Elemeleri: 12-17 Haziran
    • Tüm EMEA takımlarına açık
  • PGS 2 EMEA Elemeleri (24 Takım): 29 Haziran- 9 Temmuz
    • Açık Elemeleri Kazanan 14 takım
      • Avrupa’dan 10 Takım 
      • MEA’dan 4 Takım
    • 8 EMEA Ortak Takımı
    • PEC: Spring Galibi (HOWL)
    • The Rotation Galibi

Resmi bir "PGS 2 EMEA Açık Elemeleri" yayını olmayacaktır. 24 takımlık "PGS 2 EMEA Elemleri" yayını ile ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda paylaşılacaktır.

Kayıt İşlemleri:

PGC Puan Dağılımı

PGS 2 EMEA Elemelerinin de eklenmesiyle, EMEA PUBG Espor 2023 sezon takvimi artık toplam dört PGC Puanı veren etkinlik içeriyor olacak:

  • PUBG EMEA Şampiyonası: Bahar
  • The Rotation
  • PGS 2 EMEA Elemeleri
  • PUBG EMEA Şampiyonası: Güz

EMEA Elemelerinden yalnızca en iyi iki takım (Küresel Ortak Takımlar hariç) PGS 2’de tur atlayacak olsa da en iyi 16 takım aşağıdaki şekilde PGC Puanları kazanacak:

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