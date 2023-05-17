En son güncelleme ile, standart Battle Royale moduna ekstra bir eğlence katmanı eklemekle kalmayan, aynı zamanda savaş alanlarında çeşitli yeni stratejik oyunları teşvik eden benzersiz bir PUBG: BATTLEGROUNDS özelliği sunuyoruz.

Yeni “Geri Çağırma Sistemi” (Recall System), mevcut “Geri Dönüş BR” (Comeback BR) mekaniğinden birkaç önemli farklılık sunuyor: sadece düşmüş oyuncu yerine hayatta kalan ekip üyelerinin iş birliğini ve çabasını gerektirecek, oyunun orta-geç aşamalarına kadar mevcut olacak ve Geri Çağırma Sistemi'ni kullanmaya çalışan düşman oyuncuları rahatsız etmeyi mümkün kılacak. Başarılı bir geri çağırma yapmak için artık hayatta kalan ekip üyelerinin rolleri çok daha önemli olduğundan Yeni Geri Çağırma Sistemi, Geri Dönüş BR çatışmalarında zorlanan tecrübesiz oyuncuların yardımlarına koşacak. Geri Çağırma Sistemi; Erangel, Miramar ve Deston haritalarında bulunacak.

PUBG: BATTLEGROUNDS'a Klan Sistemi de eklendi. Bu yeni özellik, oyuncuların çeşitli avantajlar ve ödüller kazanmak için klanlar oluşturmasına ve klan üyeleriyle iş birliği yapmasına olanak tanıyacak. Ek olarak, oyuncular kendilerine sunulan araçları kullanarak benzersiz bir klan amblemi oluşturabilecekleri Klan Amblemi Atölyesi web sitesi de açıldı. Bu sayede oyuncular klan etiketlerine girerek, klan amblemlerini süsleyebilecekler. Yeni oluşturulan klan amblemi resim olarak kaydedilip sosyal medya kanallarında paylaşılabilecekler. Web sitesi aracılığıyla oluşturulan klan adları, etiketler, amblemler ve diğer içerikler, oyun içinde oyuncunun hesabında gösterilmeyecektir.

PUBG İş Ortaklarımızdan WackyJacky101 ile olan uzun ortaklığımız bir skin paketi iş birliğiyle kutluyoruz. WackyJacky101'in Mega Paketi (3.700 G-COIN) şunları içermektedir:



WackyJacky101 Kurt Seti (1,590 G-COIN)

WackyJacky101 Seti (1,040 G-COIN)

WackyJacky101 Silah Seti (1,980 G-COIN)

WackyJacky101 Ekipman Seti (1,000 G-COIN)

Bonus Eşyalar: WackyJacky101 Kurt Maskesi, WackyJacky101 Wiggle Boy İfadesi (Emote), WackyJacky101 (Sprey)

Mega Paketin içindeki setler de PC ve konsollar için 31 Mayıs- 23 Ağustos tarihleri arasında ayrı ayrı satın alınabilir olacak.

PUBG 23.2 güncellemesi ile ilgili basın dosyalarını buradan bulabilirsiniz.

PUBG: BATTLEGROUNDS hakkında daha fazla ayrıntıya www.pubg.com adresin den ve resmi sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz: YouTube, Twit ter, Instagram, Facebook, Twit ch, TikTok.

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KRAFTON, Inc. HAKKINDA

Güney Kore merkezli KRAFTON, Inc., dünya çapındaki oyuncular için yenilikçi ve ilgi çekici eğlence deneyimleri yaratma tutkusuyla birbirine bağlı, bağımsız oyun geliştirme stüdyolarından oluşan bir kolektiftir. 2007 yılında kurulan KRAFTON, her biri kendi eşsiz uzmanlığına sahip PUBG STUDIOS, Bluehole Studio, RisingWings, Striking Distance Studios, Dreamotion, Unknown Worlds, 5minlab, Neon Giant ve KRAFTON Montréal Studio'dan oluşuyor.

KRAFTON, PUBG: BATTLEGROUNDS, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, TERA ve ELYON dahil olmak üzere önde gelen eğlence ürünlerinden sorumludur. Dokuz ülkede 3.000 kişilik bir ekibe sahip olan KRAFTON, iş alanlarını oyunların ötesinde multimedya eğlence ve derin öğrenmeye genişletmeyi amaçlayan birinci sınıf yeteneklere sahip teknoloji odaklı bir şirkettir. KRAFTON hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.krafton.com adresin i ziyaret edin.

Yenigün Haber Merkezi