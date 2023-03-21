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PTT AŞ, 21 Mart 2023 tarihinde “Âşık Veysel ŞATIROĞLU” konulu 2x10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfı ile içerisinde 2x10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, 10 TL bedelli seri numaralı blok pul (87 x 52 mm boyutunda) ile 30 TL bedelli ilkgün zarfı bulunan portföy 150 TL bedelle PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sivas PTT Müdürlüğü/SİVAS adresinde “Âşık Veysel ŞATIROĞLU 21.03.2023 SİVAS” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.