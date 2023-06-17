Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sosyal destek programı olan PTT bayram yardımı nasıl sorgulanır? PTT bayram yardımından kimler faydalanabilir? PTT bayram yardımı ne kadar olacak? PTT bayram yardımı ne zaman verilecek?

PTT Bayram Yardımı Nasıl Sorgulanır?

PTT bayram yardımı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden veya PTT şubelerinden yapılabilmektedir.

e-Devlet Üzerinden Bayram Yardımı Sorgulamak İçin Tıklayınız

PTT Bayram Yardımından Kimler Faydalanabilir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.

- Kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, malullük veya yaşlılık aylığı almamak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmamak veya işsizlik ödeneği almamak.

- Herhangi bir sosyal yardım programından faydalanmamak.

PTT Bayram Yardımı Ne Kadar Olacak?

PTT bayram yardımı, 1.250 TL olarak belirlenmiştir.

PTT Bayram Yardımı Ne Zaman Verilecek?

PTT bayram yardımı ödemesi, bayramdan önceki hafta içinde verilecek.