Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 ilimizi daha derinden etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumları ile iş birliği halinde vatandaşlara hizmet ulaştıran PTT AŞ, bu süreçte büyük bir rol üstleniyor.

NAKİT İKMAL İŞLEMLERİ İLE DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sağladığı olanaklar ve oluşturduğu hizmet ağı ile depremden etkilenen vatandaşlara destekleri ulaştırmaya devam ediyor.

PTT AŞ, meydana gelen iki büyük depremden etkilenen illerde ilk günden itibaren kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir biçimde çalışmalara başladı. İlk olarak bölgede bulunan vatandaşların bankacılık işlemlerinde yaşadıkları sorunlara odaklanan PTT AŞ, deprem bölgesinde bulunan ATM’lere nakit ikmal işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 7 Şubat'ta başlayan “Sosyal Yardım Ödemeleri”nin vatandaşlar tarafından alınabilmesini sağlayan PTT AŞ, vatandaşlarımızın yaşayacağı mağduriyetlerin de önüne geçiyor.

PTT AŞ 40 MOBİL ARACIYLA DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARA BANKACILIK HİZMETİ VERİYOR

PTT AŞ, depremzede vatandaşların bankacılık işlemlerini devam ettirebilmesi için Mobil PTT Araçlarıyla depremden etkilenen 10 ilde hizmet veriyor. Bu çerçevede Adana’da 1, Adıyaman’da 5, Diyarbakır’da 3, Elazığ’da 1, Gaziantep’te 7, Hatay’da 6, Kahramanmaraş’ta 7, Malatya’da 2, Osmaniye’de 4 ve Şanlıurfa’da 4 mobil araç ile vatandaşlara hizmet sağlıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN YARDIMLAR ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE İHTİYAÇ SAHİBİ DEPREMZEDELERE ULAŞTI

Depremzede vatandaşlar için sağlanan en önemli hizmetlerden bir tanesi de deprem bireysel gönderiler için ücretsiz kargo teslimatı oldu. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlar PTT AŞ’nin ücretsiz kargo hizmetini kullanabiliyor. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan temel ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım amaçlı bireysel gönderilerin kabulü ücretsiz yapılıyor. Bu gönderiler daha sonra ivedilikle bölgeye ulaştırılıyor.

PTT AŞ BİNLERCE TIR YARDIM MALZEMESİNİN SEVKİYATINI GERÇEKLEŞTİRDİ

PTT AŞ, AFAD ile yürütülen ortak çalışmaları kapsamında depremden etkilenen illere lojistik destek sağlamayı da sürdürüyor. Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren AFAD Başkanlığına ait 27 il deposu ile 53 destek deposundan, depremden etkilenen 10 ile binlerce tır barınma malzemesi (çadır, yatak seti, ısıtıcı, battaniye ve mutfak gereçleri) sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca Valilikler tarafından yapılan kurumsal görevlendirme taleplerine gerekli destek ve yardımlar ivedilikle sağlanmış, bu kapsamda 1.101 yatak ve 529 odalı PTT AŞ’ye ait misafirhaneler Valiliklere tahsis edilmiştir.

Afet bölgesinde incelemelerde ve çalışmalarda bulunmak üzere PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan bir heyetin yanı sıra, görevlendirilen 500’den fazla personel ve 1.294 araç bölgede yardım faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi