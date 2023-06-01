65 yaş yaşlılık maaşı alan kişiler, maaşlarını PTT şubelerinden alabilirler.

Maaşınızı almak için, maaşınızın yattığı tarihten itibaren PTT şubesine gitmeniz gerekmektedir.

PTT şubesine gittiğinizde, maaşınızı almak için nüfus cüzdanınızı veya T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız önemlidir.

PTT'nin Online Hizmetleri:

PTT, yaşlılık maaşı alan kişilere çeşitli online hizmetler sunmaktadır.

PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek, yaşlılık maaşınızın sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet sitesinde yer alan "Maaş Sorgulama" veya benzeri bir seçeneği tıklayarak, T.C. kimlik numaranızı ve diğer gerekli bilgileri girerek maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

Ayrıca, PTT'nin mobil uygulamasını indirerek de maaş sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

PTT Müşteri Hizmetleri:

PTT'nin müşteri hizmetleri numarasını arayarak da yaşlılık maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

PTT Müşteri Hizmetleri numarasını 444 1 788 olarak arayarak, yaşlılık maaşınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ