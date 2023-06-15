PTT, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4700 TL bayram harçlığı desteği verecek. Peki, 4700 TL bayram harçlığı almanın şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

4700 TL Bayram Harçlığı Almanın Şartları Nelerdir?

-18 yaşından büyük olmak.

-TC vatandaşı olmak.

-Aylık düzenli gelir ve iş sahibi olmamak.

-SGK kapsamında olmamak

-Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması.

4700 TL Bayram Harçlığı Almak İçin Nereden Başvuru Yapılacak?

4700 TL destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların ardından onay süreci başlar ve başvuruları kabul edilen vatandaşların PTT hesaplarına ya da vatandaşların başvuru esnasında belirlediği banka hesaplarına yatırılır.