Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vuran PSM Loves Summer by %100 Müzik serisi bu yaz da birbirinden başarılı ve ünlü müzisyenleri ağırlayacak. Dünya müzik sahnesinin efsaneleşen isimlerinin yaz boyunca peş peşe sahne alarak Zorlu PSM’yi uzun soluklu bir festival alanına dönüştüreceği PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında üç yeni isim açıklandı. Róisín Murphy, Benjamin Clementine ve Molchat Doma gibi ikonik müzisyenler bu yaz Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak. PSM Loves Summer by %100 Müzik serisinde Baxter Dury, Tasha Sultana, Moderat ve FOALS’un da sahne alacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

MOLCHAT DOMA // 1 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

Son yılların dikkat çeken post-punk gruplarından Molchat Doma, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM’ye geliyor. Vurucu synth ve sert ritimleri harmanlayan Belarus çıkışlı grup, müziğine bu güçlü ritimlerin izlerini yansıtıyor. Şarkılarıyla aynı zamanda müzikal anlamda da sınırları zorlayan grup, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Turkcell Sahnesi’nde 1 Haziran Perşembe saat 21:30’da müzikseverleri post-punk, cold wave ve dark synth pop’un derin atmosferiyle karşılayacak!

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik: 21.30

RÓİSİN MURPHY // 7 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM'ye konuk olacak Róisín Murphy, 7 Haziran'da pop müzikte yaratıcılığın sınırlarını zorlayan özgün tarzıyla müzikseverlerin kalbini fethetmeye hazırlanıyor. İrlanda’dan çıkarak dünyayı sallayan 90’ların efsanevi elektro-pop gruplarından Moloko’nun solisti olarak yükselen kariyerini, funk’tan house’a, glam rock’tan country’te tüm türlerde yaptığı yenilikçi ve orijinal bir yolculukla taçlandıran sanatçı, 7 Haziran Çarşamba saat 21:30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde türünün tek örneği olarak herkesi büyülemeye geliyor!

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik: 21.30

BENJAMIN CLEMENTINE // 12 AĞUSTOS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

Güncel müzik sahnesinin sadece vokaliyle değil besteci kimliğiyle de önde gelen isimlerinden Benjamin Clementine PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM’de! Sokaklarda başlayan müzikal kariyerini keşfedilir keşfedilmez Antony Hegarty ve Nina Simone ile karşılaştırılma seviyesine çıkaran Benjamin Clementine, piyanoya dayanan, şiirsel ve sesli baladlardan oluşan üç parçalık çarpıcı EP’si Cornerstone ile çıkışını yapmış, BBC’de yer aldığı programın ardından çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Sosyal ve toplumsal olaylarla ilgili duyarlılığını bestelerine yansıtan ve bu tavrıyla Mercury Ödülü'ne de layık görülen, “Condolence” ve “Phantom of Aleppoville” gibi güçlü hitlerin sahibi Benjamin Clementine'in müzikteki alametifarikasına 12 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da Turkcell Sahnesi’nde tanıklık etmeye hazır olun!

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik: 21.30